धनबाद में 18 करोड़ का STPI पार्क, तीन साल में महज तीन कंपनियां, रोजगार का सपना अब भी अधूरा
धनबाद में सिंदरी का STPI पार्क करोड़ों की लागत से बना लेकिन तीन साल में यहां सिर्फ तीन कंपनियां आईं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : June 25, 2026 at 6:59 PM IST
धनबाद: आज के डिजिटल इंडिया और आईटी क्रांति के दौर में छोटे-छोटे शहरों में स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर कंपनियों के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं. लेकिन झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में बने करोड़ों रुपये के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (Software Technology Parks of India) यानी STPI अभी भी अपने मकसद को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है.
18 करोड़ का आधुनिक पार्क, खाली पड़े हॉल
करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ सिंदरी का STPI केंद्र आधुनिक सुविधाओं से लैस है. इसे धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और आसपास के जिलों के युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया था. उम्मीद थी कि युवाओं को अब बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा. यहां स्टार्टअप्स को प्लेटफॉर्म मिलेगा, नई कंपनियां आएंगी, रिसर्च होगी और सिंदरी देश के आईटी मानचित्र पर अपनी पहचान बनाएगा.
तीन साल बाद भी सिर्फ तीन कंपनियां
तीन साल पहले इस पार्क का संचालन शुरू हुआ था. शुरुआत में पांच कंपनियां यहां आईं, लेकिन समय के साथ दो कंपनियां चली गईं. फिलहाल इस विशाल भवन में केवल तीन कंपनियां ही कार्यरत हैं. जिस परिसर में दर्जनों और सैकड़ों कंपनियों के संचालन की कल्पना की गई थी, वहां आज भी अधिकांश जगह खाली पड़ी है.
कंपनियां क्यों नहीं आ रही?
STPI सिंदरी के ऑफिसर-इन-चार्ज दीपक कुमार का कहना है कि पार्क का संचालन अभी तीन वर्ष पहले ही शुरू हुआ है. फिलहाल यहां तीन कंपनियां कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि लगातार नई कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है और कोशिश है कि अधिक से अधिक आईटी कंपनियां यहां आएं ताकि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकें.
आईटी छात्र विवेक कुमार सिंह, जो यहां रिसर्च कर रहे हैं, मानते हैं कि पार्क में किसी भी नई आईटी कंपनी को कार्यालय स्थापित करने के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाएं उपलब्ध हैं. यदि अधिक कंपनियां आएंगी तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा. हालांकि वे सबसे बड़ी समस्या लोकेशन को बताते हैं. मुख्य शहर से काफी दूरी होने के कारण कंपनियां यहां आने में रुचि नहीं दिखातीं. साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि पार्क का जिस स्तर पर प्रचार-प्रसार होना चाहिए था, वह नहीं हो सका. सरकार और संबंधित एजेंसियों को इसे देशभर के स्टार्टअप और आईटी निवेशकों के बीच बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना होगा.
प्रशासन की भूमिका
धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन कहते हैं कि STPI भारत सरकार की संस्था है और कंपनियों को लाने की जिम्मेदारी भी उसी की है. राज्य सरकार ने भवन बनाकर उपलब्ध करा दिया है. यदि जिले का कोई उद्यमी या कंपनी यहां आईटी से जुड़ा कारोबार शुरू करना चाहे तो जिला प्रशासन उसे प्राथमिकता देगा. प्रशासन की भी यही कोशिश है कि यहां अधिक से अधिक कंपनियां आएं और यह पार्क पूरी क्षमता के साथ संचालित हो.
सिंदरी STPI, झारखंड के आईटी भविष्य की उम्मीद
यह पार्क मात्र एक भवन नहीं, बल्कि झारखंड के आईटी भविष्य की बड़ी उम्मीद है. धनबाद जैसे औद्योगिक शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी (आईएसएम) और बीआईटी सिंदरी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं. यहां से हर साल हजारों तकनीकी छात्र निकलते हैं. लेकिन स्थानीय स्तर पर मजबूत आईटी इकोसिस्टम न बन पाने के कारण बड़ी संख्या में युवाओं को दूसरे राज्यों की ओर जाना पड़ता है.
यदि इस पार्क में दर्जनों कंपनियां आती हैं तो न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि स्टार्टअप संस्कृति को नई पहचान मिलेगी. स्थानीय उद्योगों को डिजिटल समाधान मिलेंगे, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा धनबाद कोयले की राजधानी के साथ-साथ टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा.
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