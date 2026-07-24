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आगरा के दयालबाग से एक्सप्रेसवे का सफर होगा आसान, यमुना पर 147 करोड़ से नया पुल बन रहा, 90 मिनट की दूरी महज 20 मिनट में

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की इस परियोजना के दो वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है.

commuting expressway agra dayalbagh new bridge being constructed over yamuna 147 crore
आगरा के दयालबाग से एक्सप्रेसवे का सफर होगा आसान. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:23 AM IST

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आगरा: आगरा के दयालबाग में आनंदी भैरों से खंदौली क्षेत्र के डेरा बंजारा (गिजौली) तक यमुना नदी पर 147 करोड़ रुपये की लागत से नया पुल बन रहा है. उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की इस परियोजना के दो वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है. पुल बनने से आगरा शहर और खंदौली क्षेत्र के बीच आवागमन सुगम और आसान बनेगा. वर्तमान में दयालबाग से यमुना एक्सप्रेसवे जाने के लिए भगवान टॉकीज, रामबाग चौराहा और टेढ़ी बगिया होकर जाना होता है जो बेहद व्यस्तम मार्ग है. अक्सर इस मार्ग पर जाम लगता है. इससे करीब डेढ़ घंटे में यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंचा जा सकता है. यमुना पर बन रहे इस नए पुल के शुरू होने से यमुना एक्सप्रेस वे तक का सफर 20 मिनट में पूरा हो जाएगा.

बता दें कि आगरा के दयालबाग में आनंदी भैरों से खंदौली क्षेत्र के डेरा बंजारा (गिजौली) तक यमुना नदी पर नया पुल बनाने की लंबे समय से मांग हो रही थी. यमुना नदी की वजह से दयालबाग के दूसरे के दर्जनों गांव 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके दयालबाग आते थे. जिस पर एत्मादपुर विधानसभा के भाजपा विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने यमुना पर नए पुल को लेकर पहल की. जिस पर सन 2023 में यमुना नदी पर नया पुल बनाने के लिए योगी सरकार ने 111 करोड़ रुपये स्वीकृत किए. जिसमें से सरकार ने 27 करोड़ रुपये भी जारी किए. इसके बाद भी पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो दोबारा से बजट में पुल की लागत 36 करोड़ बढ़कर 147 करोड़ रुपये की गई. इस बारे में अपर मुख्य सचिव (वित्त) एवं वित्त आयुक्त की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में 147 करोड़ के संशोधित बजट को हरी झंडी 12 मार्च 2026 में मिली थी. यह उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम बनाएगा. जिससे आगरा शहर और खंदौली क्षेत्र के बीच आवागमन सुगम और आसान हो जाएगा.

25 किमी से 13 किमी रह जाएगी दूरी
एत्मादपुर विधानसभा के भाजपा विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि यमुना नदी पर जो नया पुल बन रहा है. जिससे आगरा और खंदौली के बीच की दूरी लगभग 25 किलोमीटर से घटकर 13 किलोमीटर रह जाएगी. जिससे समय और ईंधन की बचत होगी. इसके साथ ही परिवहन लागत कम और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी. बीते दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के साथ पुल का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ था. जिससे गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए बेहतर सड़क संपर्क मार्ग बनेगा. यमुना पर बन रहा यह पुल केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास का नया द्वार बनेगा. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश, रोजगार और शहरी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ ही आगरा और खंदौली के बीच संपर्क पहले से सुगम होगा.

commuting expressway agra dayalbagh new bridge being constructed over yamuna 147 crore
आगरा के दयालबाग से एक्सप्रेसवे का सफर होगा आसान. (etv bharat)
commuting expressway agra dayalbagh new bridge being constructed over yamuna 147 crore
आगरा के दयालबाग से एक्सप्रेसवे का सफर होगा आसान. (etv bharat)

नए पुल पर एक नजर

  • 147 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यमुना पर नया पुल
  • 525.94 मीटर लंबाई रहेगी यमुना पर बनने वाले नए पुल की
  • 3.8233 हेक्टेयर भूमि पुल के लिए प्रस्तावित की गई है
  • 1.5232 हेक्टेयर भूमि कृषकों की निजी है इस क्षेत्र में
  • 2.3001 हेक्टेयर सरकारी भूमि पुल के प्रस्ताव में शामिल



    इन गांवों को सबसे ज्यादा फायदा
    दयालबाग क्षेत्र के साथ ही डेरा बंजारा, धिंगरौली, गिजौली, नगला चतुरा, सोनिगा, हाजीपुर खेड़ा, मदनपुर, सराय दायरूपा, मलूपुर, सौरई, रामनगर और खंदौली समेत दर्जनों गांवों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा. जिससे विद्यार्थियों, किसानों, नौकरीपेशा व व्यापारियों के लिए शहर तक पहुंच आसान होगी. स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी पहले से अधिक तेज और सुविधाजनक हो सकेगी.


    पुल के बड़े फायदे
  • दयालबाग से यमुना एक्सप्रेसवे का सफर करीब 20 मिनट में पूरा हो सकेगा.
  • आगरा और खंदौली के बीच दूरी 25 किमी से घटकर महज 13 किमी रह जाएगी.
  • भगवान टॉकीज, रामबाग चौराहा और टेढी बगिया के जाम से राहत मिलेगी.
  • समय, ईंधन और परिवहन लागत में बेहद कमी आएगी.
  • व्यापार, पर्यटन, कृषि परिवहन व स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.




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