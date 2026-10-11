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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह जिले में सड़क की बदहाली पर उठे सवाल, गड्ढों से जूझ रहे राहगीर

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में बरियारपुर से हवेली खड़गपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-333 की बदहाल स्थिति राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढे, उखड़ी हुई सड़क की सतह और जर्जर सोती पुल के कारण इस मार्ग से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है.

नजर हटी दुर्घटना घटी