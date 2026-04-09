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बारिश में बढ़ जाती है यात्रियों की परेशानी, मानसून से पहले धनबाद स्टेशन के अंडरपास को दुरुस्त करने की मांग

धनबादः देश के सबसे अधिक कमाई करने वाले प्रमुख स्टेशनों में शुमार धनबाद जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया लेवल क्रॉसिंग सबवे (LHS) अब खुद बड़ी समस्या बनता जा रहा है. हल्की बारिश में ही अंडरपास में जलजमाव की स्थिति बन जाती है, जिससे रोजाना हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

लोगों के लिए मुश्किल होता है पैदल चलना

स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि महज 5 से 10 मिनट की बारिश में ही पुल के नीचे पानी भर जाता है. ऊपर से फव्वारे की तरह पानी गिरता रहता है, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं. ऐसे में पैदल चलना तो दूर, दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए भी आवागमन मुश्किल हो जाता है.

टोटो चालक, स्थानीय और डीआरएम से बात करते संवाददाता (Etv Bharat)

नियमित सफाई न होने से जलजमाव की स्थिति होती है

भारी बारिश के बाद स्थिति और भी भयावह हो जाती है. खासकर मानसून के दिनों में यह समस्या चरम पर पहुंच जाती है. लोगों का आरोप है कि पानी निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. नालियां बनी तो हैं, लेकिन उनकी नियमित सफाई नहीं होने के कारण पानी निकल नहीं पाता और जलजमाव की समस्या बनी रहती है.