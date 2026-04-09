ETV Bharat / state

बारिश में बढ़ जाती है यात्रियों की परेशानी, मानसून से पहले धनबाद स्टेशन के अंडरपास को दुरुस्त करने की मांग

धनबाद जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया लेवल क्रॉसिंग सबवे अब बड़ी समस्या बनता जा रहा है.

DHANBAD JUNCTION UNDERPASS
धनबाद जंक्शन अंडरपास (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः देश के सबसे अधिक कमाई करने वाले प्रमुख स्टेशनों में शुमार धनबाद जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया लेवल क्रॉसिंग सबवे (LHS) अब खुद बड़ी समस्या बनता जा रहा है. हल्की बारिश में ही अंडरपास में जलजमाव की स्थिति बन जाती है, जिससे रोजाना हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

लोगों के लिए मुश्किल होता है पैदल चलना

स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि महज 5 से 10 मिनट की बारिश में ही पुल के नीचे पानी भर जाता है. ऊपर से फव्वारे की तरह पानी गिरता रहता है, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं. ऐसे में पैदल चलना तो दूर, दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए भी आवागमन मुश्किल हो जाता है.

टोटो चालक, स्थानीय और डीआरएम से बात करते संवाददाता (Etv Bharat)

नियमित सफाई न होने से जलजमाव की स्थिति होती है

भारी बारिश के बाद स्थिति और भी भयावह हो जाती है. खासकर मानसून के दिनों में यह समस्या चरम पर पहुंच जाती है. लोगों का आरोप है कि पानी निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. नालियां बनी तो हैं, लेकिन उनकी नियमित सफाई नहीं होने के कारण पानी निकल नहीं पाता और जलजमाव की समस्या बनी रहती है.

यात्रियों के मुताबिक, इस समस्या को लेकर कई बार रेलवे प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है. वहीं, इस मामले में डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) अखिलेश मिश्रा का कहना है कि LHS जमीन के स्तर से काफी नीचे होने के कारण यहां पर जलजमाव की समस्या स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है.

पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही हैः DRM

हालांकि रेलवे ने इसके समाधान के लिए नया डिजाइन तैयार किया है. पंप के जरिए निचले लेवल से पानी निकालने का इंतजाम किया जा रहा है और सभी LHS को इसी मॉडल पर मॉडिफाई करने का प्लान है. फिलहाल, मानसून की दस्तक से पहले इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने पर यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ने की आशंका बनी हुई है.

ये भी पढ़ें:

रांची में बारिश बनी मुसीबत, निचले इलाकों में जलभराव

मानसून में जलभराव और बाढ़: पूर्व सचिव ने जल निकासी के मुद्दों को हल करने के लिए बताए कई उपाय

धनबाद में भारी बारिश बनी मुसीबत, निचले इलाकों में भरा पानी

TAGGED:

WATERLOGGING NEAR DHANBAD JUNCTION
धनबाद का लेवल क्रॉसिंग सबवे
लेवल क्रॉसिंग सबवे
LHS में जलभराव की समस्या
DHANBAD JUNCTION UNDERPASS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.