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नूंह में स्कूल जाने वाले बच्चों की राह होगी आसान, रास्ते का निर्माण शुरू, मीडिया में मामला उठने के बाद प्रशासन ने लिया संज्ञान

नूंहः जिला के फलेंडी गांव के सरकारी स्कूल तक पहुंचने के लिए लंबे समय से जोखिम भरा रास्ता तय कर रहे छोटे बच्चों की परेशानी अब दूर होने लगी है. नाले और खेतों की मेढ़ से होकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अब सुरक्षित रास्ते का निर्माण शुरू कर दिया गया है. बच्चों की इस समस्या को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य शुरू कराया.

ग्रामीणों में प्रसन्नताः रास्ते का काम शुरू होने से ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने राहत की सांस ली है. स्कूल के मुख्य अध्यापक जितेंद्र सिंह ने बताया कि पहले बच्चों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी होती थी. बरसात के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती थी. गांव से स्कूल के रास्ते में छोटी नहर के ऊपर रखे बिजली के खंभे ही बच्चों के लिए एकमात्र सहारा थे. छोटे बच्चों को इन्हीं खंभों पर संतुलन बनाकर नाला पार करना पड़ता था. इससे बच्चों के गिरने और चोटिल होने का खतरा बना रहता था.

बच्चों के लिए जिला प्रशासन ने की पहल (ETV Bharat)

बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक रहते हैं चिंतितः अभिभावक भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. बच्चों के परिजनों ने बताया कि समस्या को पत्रकारों के माध्यम से स्थानीय बीईओ, डीईओ और उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया. इसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रास्ते के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराई. रास्ता पूरा होने के बाद बच्चों और स्कूल स्टाफ को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी.

इस रास्ते पर बनेगी पक्की सड़क (ETV Bharat)

ग्रामीणों के ज्ञापन पर उपायुक्त ने लिया संज्ञानः फलेंडी के सरपंच अनीश खान ने बताया कि "ग्रामीण लंबे समय से रास्ते की समस्या के समाधान की मांग कर रहे थे. इस संबंध में ग्रामीणों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्या रखकर ज्ञापन भी सौंपा था. उपायुक्त ने मामले पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद रास्ते का काम शुरू हुआ."

प्रशासन ने लिया संज्ञान (ETV Bharat)

बच्चों के स्कूल का सफर होगा आसानः गौरतलब है कि नाले को पार करने के लिए ग्रामीणों ने तीन बिजली के खंभे रखे हुए थे. कुछ समय पहले इनमें से एक खंभा गिर गया था. इसके बाद बच्चों के लिए केवल दो खंभे ही सहारा रह गए थे. बरसात में नाले और आसपास के खेतों में पानी भर जाने से स्थिति और जोखिम भरी हो जाती थी. रास्ते का निर्माण शुरू होने पर स्कूल स्टाफ, सरपंच और ग्रामीणों ने प्रशासन के साथ-साथ समस्या को प्रमुखता से उठाने वाले मीडिया कर्मियों का आभार जताया. ग्रामीणों का कहना है कि "रास्ता बनने के बाद बच्चों को रोजाना स्कूल पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी."