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22 साल से सामुदायिक शौचालय में कब्जा, नगर निगम ने मुक्त कराया, सपा नेता पर FIR

सामुदायिक शौचालय के भीतर सोफा सेट, कुर्सियां, कबाड़ और छह बाइकें खड़ी मिलीं.

सामुदायिक शौचालय कब्जा मुक्त
सामुदायिक शौचालय कब्जा मुक्त (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
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अलीगढ़: सासनी गेट थाना क्षेत्र के समनापाड़ा में, बुधवार को नगर निगम ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सामुदायिक शौचालय को मुक्त कराया है. इस मामले में सपा नेता प्रशांत वाल्मीकि समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

22 वर्षों से अवैध कब्जा: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के अनुसार, समनापाड़ा स्थित सामुदायिक शौचालय पर पिछले 22 वर्षों से अवैध कब्जा था. इस संबंध में स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक बिशन सिंह के द्वारा नगर निगम को शिकायत मिली थी. जांच के बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापामारी की.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा (Video Credit: ETV Bharat)

ताले तुड़वाकर परिसर को कब्जा मुक्त कराया: कार्रवाई के दौरान जब टीम मौके पर पहुंची तो, वहां का नजारा देख कर चौक गई. सामुदायिक शौचालय के भीतर सोफा सेट, कुर्सियां, कबाड़ और छह बाइकें खड़ी मिलीं. जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सार्वजनिक शौचालय का उपयोग निजी संपत्ति की तरह किया जा रहा था. इसके बाद नगर निगम टीम ने ताले तुड़वाकर परिसर को कब्जा मुक्त कराया और मौके से मिले सामान को जब्त कर लिया.


सपा नेता पर FIR: कार्रवाई के बाद, प्रशांत वाल्मीकि और उनके परिवार पर लंबे समय से सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने के आरोप में थाना सासनी गेट में मुकदमा दर्ज कराया गया. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी.


वहीं, इस कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम से मांग की, इस स्थान पर सामुदायिक बारात घर बनाया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा मिल सके. इस पर नगर आयुक्त ने सकारात्मक संकेत देते हुए कहा, जनहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. नगर निगम की इस कार्रवाई को इलाके में सख्ती के रूप में देखा जा रहा है.

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