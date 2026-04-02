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22 साल से सामुदायिक शौचालय में कब्जा, नगर निगम ने मुक्त कराया, सपा नेता पर FIR

अलीगढ़: सासनी गेट थाना क्षेत्र के समनापाड़ा में, बुधवार को नगर निगम ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सामुदायिक शौचालय को मुक्त कराया है. इस मामले में सपा नेता प्रशांत वाल्मीकि समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.



22 वर्षों से अवैध कब्जा: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के अनुसार, समनापाड़ा स्थित सामुदायिक शौचालय पर पिछले 22 वर्षों से अवैध कब्जा था. इस संबंध में स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक बिशन सिंह के द्वारा नगर निगम को शिकायत मिली थी. जांच के बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापामारी की.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा (Video Credit: ETV Bharat)

ताले तुड़वाकर परिसर को कब्जा मुक्त कराया: कार्रवाई के दौरान जब टीम मौके पर पहुंची तो, वहां का नजारा देख कर चौक गई. सामुदायिक शौचालय के भीतर सोफा सेट, कुर्सियां, कबाड़ और छह बाइकें खड़ी मिलीं. जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सार्वजनिक शौचालय का उपयोग निजी संपत्ति की तरह किया जा रहा था. इसके बाद नगर निगम टीम ने ताले तुड़वाकर परिसर को कब्जा मुक्त कराया और मौके से मिले सामान को जब्त कर लिया.