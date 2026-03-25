साइबर क्राइम के गढ़ में खोले गए थे 118 सामुदायिक पुस्तकालय, देखभाल के अभाव में हाल बदहाल
जामताड़ा से साइबर क्राइम का कलंक मिटाने के लिए सामुदायिक पुस्तकालय खोले गए, लेकिन आज उनकी हालत काफी खराब है.
Published : March 25, 2026 at 2:30 PM IST
जामताड़ा: साइबर का गढ़ माने जाने वाला जामताड़ा को साइबर मुक्त जिला बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय खोले गए थे. लेकिन यह पुस्तकालय अब धीरे-धीरे दम तोड़ रहा है. पुस्तकालय में अब ना कोई हाल चाल लेने वाला है और ना ही कोई सुचारू रूप से संचालन के लिए देखने वाला है. सामुदायिक पुस्तकालय अपने हाल पर तरस खा रहा है.
118 पंचायत में खोले गए सामुदायिक पुस्तकालय
जामताड़ा पूरे देश भर में साइबर को लेकर बदनाम है. साइबर का गढ़ माना जाने वाला जामताड़ा को साइबर मुक्त जिला बनाने के उद्देश्य से भटके हुए युवा को शिक्षा से जुड़ने के उद्देश्य से जामताड़ा के प्रत्येक पांचाल में कुल 118 सामुदायिक पुस्तकालय खोला गया. यह सोचकर कि पंचायत में बच्चे पुस्तकालय में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे. तैयारी कर सकेंगे और समाज के भटके युवा शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे. लेकिन स्थिति विपरीत हो गई है.
तत्कालीन उपायुक्त ने की थी सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना
जिले में अधिकतर सामुदायिक पुस्तकालय बंद पड़े रहते हैं. आलम यह है कि सामुदायिक पुस्तकालय को सुचारू रूप से संचालन के लिए ना कोई पदाधिकारी देखने वाला है और ना ही कोई सुध लेने वाला है. कहीं-कहीं सामुदायिक पुस्तकालय कभी-कभी खुलता है. लाखों रुपए खर्च कर सामुदायिक पुस्तकालय खोला गया था. तत्कालीन जामताड़ा उपयुक्त फैज अक अहमद ने प्रत्येक पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना की. लाखों रुपए रंग रोगन, फर्नीचर और पुस्तक की खरीदारी में खर्च किए गए.
पुस्तकालय में शिक्षक और पुलिस पदाधिकारी से लेकर पदाधिकारी तक जाते थे. समय निकालकर बच्चों के बीच ज्ञान बांटते थे. बताया जाता है कि तत्कालीन उपायुक्त के स्थानांतरण होने के बाद इसमें रुचि धीरे-धीरे लोगों की घटने लगी और इसमें कमी आने लगी. अब ना कोई शिक्षक जाते हैं, ना कोई पदाधिकारी जाते हैं. सामुदायिक पुस्तकालय को लेकर जब पंचायत में वास्तविक हकीकत जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो अधिकतर सामुदायिक भवन बंद पाया गया.
पुस्तकालय को कोई देखने वाला नहीं है: पूर्व मुखिया
ग्रामीणों से पूछताछ में बताया कि सामुदायिक पुस्तकालय बंद ही रहता है. कभी-कभी खुलता है. बच्चे आते भी नहीं हैं. जबकि गोपालपुर पंचायत के पूर्व मुखिया मनोज सोरेन बताते हैं कि उनके पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय तो खोला गया है, लेकिन अब बंद ही रहता है. कोई देखने वाला नहीं है. पहले शिक्षक, पुलिस पदाधिकारी और डीसी निरीक्षण भी करते थे. अब कोई नहीं देखता है कि कैसे चल रहा है.
ग्रामीण पुस्तकालय संचालन की कर रहे हैं मांग
स्थानीय समाजसेवी और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग खोले गए सामुदायिक पुस्तकालय की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की. लोगों का कहना है कि पुस्तकालय बेरोजगार युवक-युवतियों की शिक्षा के लिए आहम स्थान है. पढ़ाई के लिए तो सामुदायिक पुस्तकालय खोला गया था, लेकिन अब स्थिति ठीक नहीं है. लोगों ने स्थानीय प्रशासन से पूर्व की तरह खोले गए सामुदायिक पुस्तकालय का संचालन करने की मांग कर रहे हैं. ग्रामीण बताते हैं कि पुस्तकालय भवन के नाम पर बड़े-बड़े भवन तो बन गए हैं, लेकिन इसका लाभ सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है.
पुस्तकालय संचालन के लिए बनाई गई है कमेटी: बीडीओ
मामले को लेकर जामताड़ा प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अवेश्वर मुर्मू से ईटीवी भारत की टीम ने बात की. उन्होंने बताया कि उनके प्रखंड में जितने भी सामुदायिक पुस्तकालय पंचायत में खोले गए हैं. संचालन के लिए स्थानीय कमेटी बनाई गई है. जिनके द्वारा संचालन किया जाना है. उन्होंने बताया कि अगर उनके प्रखंड में सामुदायिक पुस्तकालय बंद रहता है तो इसकी समीक्षा करेंगे. समीक्षा के उपरांत कार्रवाई होगी.
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