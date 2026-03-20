दुर्ग केंद्रीय जेल में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, नवरात्रि और रमजान मना रहे बंदी
दुर्ग केंद्रीय जेल में नवरात्र और रोजा पर कैदियों के लिए जेल प्रबंधन ने इंतजाम किए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 5:40 PM IST
दुर्ग: 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. पूरे प्रदेश में माहौल भक्तिमय हो गया है. इस अवसर पर दुर्ग केंद्रीय जेल में नवरात्रि के पर्व पर भक्ति और आस्था के रंग दिख रहे हैं. आस्था, अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. जेल में कैद कैदियों ने चैत्र नवरात्रि का पर्व रखा है. वे उपवास रखते हैं. इसके इतर इस जेल में बंद मुस्लिम कैदी रोजा रख रहे हैं. इस तरह जेल के अंदर आपसी सौहार्द और धार्मिक एकता की मिसाल देखने को मिल रही है.
सुबह शाम हो रही आरती
चैत्र नवरात्रि पर दुर्ग केंद्रीय जेल में बंदियों की तरफ से रोजाना सुबह शाम भजन कीर्तन और आरती हो रही है. भजन कीर्तन और जस गीत के अलावा माता रानी की आराधना से पूरा परिसर गूंज रहा है. यहां ज्योत जवारे की स्थापना की गई है और नियमित रूप से आरती की जा रही है. इससे जेल के अंदर सकारात्मक वातावरण का संचार हो रहा है.
व्रत रख रहे बंदियों के लिए विशेष इंतजाम
बंदियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं. उपवास रखने वालों को फल, दूध, मेवे और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े. इसके साथ ही डॉक्टरों की टीम द्वारा लगातार स्वास्थ्य जांच की जा रही है.
नवरात्रि के दौरान बंदी पूरी श्रद्धा से पूजा-अर्चना कर रहे हैं. सुबह आरती के बाद जस गीत गाए जाते हैं, जिससे आध्यात्मिक माहौल और भी सशक्त होता है. सभी उपवास रखने वाले बंदियों का नियमित मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है- मनीष सम्भकार, जेल अधीक्षक, दुर्ग केंद्रीय जेल
दुर्ग केंद्रीय जेल के अधीक्षक मनीष सम्भकार ने बताया कि इस तरह के आयोजन कैदियों के मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायक हैं. यह उन्हें सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित भी करते हैं.