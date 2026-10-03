ETV Bharat / state

कौशांबी में युवक की हत्या से बढ़ा आक्रोश; परिजनों ने शव रखकर हाइवे जाम किया, पुलिस की यह मांग

कौशांबी में युवक की हत्या से बढ़ा आक्रोश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कौशांबी: जिले में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. महज 15 हजार रुपए के लेन-देन विवाद में युवक की हत्या का आरोप लगा है. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हाइवे पर शव रखकर जाम कर दिया. जमकर हंगामा हुआ. मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की गई.