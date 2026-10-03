कौशांबी में युवक की हत्या से बढ़ा आक्रोश; परिजनों ने शव रखकर हाइवे जाम किया, पुलिस की यह मांग
युवक गुजरात के राजकोट में नौकरी करता था. चार दिन पहले हीं घर आया था, जिसकी हत्या कर दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 1:35 PM IST
कौशांबी: जिले में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. महज 15 हजार रुपए के लेन-देन विवाद में युवक की हत्या का आरोप लगा है. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हाइवे पर शव रखकर जाम कर दिया. जमकर हंगामा हुआ. मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की गई.
यह घटना महेवाघाट थानाक्षेत्र के अजरौली के पास की है. डकशरीरा गांव के रहने वाले राजू गुजरात के राजकोट में काम करते थे. चार दिन पहले ही अपने गांव लौटे थे, इसके बाद यह अचानक लापता हो गए. मामले में परिजनों ने पुलिस से शिकायती पत्र देकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी.
इसके बाद राजू का शव सिराथू रेलवे लाइन के किनारे पड़ा मिला था. परिजनों का आरोप है कि 15 हजार रुपए के लेन-देन विवाद को लेकर राजू को घर से बुलाकर ले जाया गया और उसकी हत्या कर दी गई. तीन दिन से लापता राजू का शव मिलने के बाद परिजनों का सब्र टूट गया.
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को मिला तो उन्होंने अजरौली के पास राम वनगमन मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और निष्पक्ष जांच और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी. राम वनगमन हाईवे जाम की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया.
सीओ कौशांबी अरुण कुमार शुक्ला, बैकुंठ नाथ पांडे और कुमार शंकरम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया.
करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत और आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर राजी हुए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सीओ कौशांबी अरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि युवक का शव सिराथू रेलवे लाइन के किनारे पड़ा मिला था. मामले में आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही थी. परिजनों ने शव को हाईवे पर रखा और जाम लगाया था.
उनकी मांग है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. जांच के बाद कार्रवाई का आश्वाशन दिया गया है. इसके बाद परिजनों ने जाम खोल दिया है और शव का अंतिम संस्कार करने चले गए.
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