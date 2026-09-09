नागौर के कई वार्डों में मतदान के दौरान हंगामा, फर्जी वोटिंग को लेकर बासनी में पथराव
नागौर के वार्ड नं 22 में तनातनी और विवाद के चलते पुलिस ने प्रत्याशियों को बूथ से बाहर निकाल दिया.
Published : September 9, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 5:02 PM IST
नागौर: जिले में नगर निकाय चुनाव के दौरान कई मतदान केंद्रों पर विवाद और हंगामे की स्थिति देखने को मिली. शहर के अलग-अलग वार्डों में प्रत्याशियों और पुलिस के बीच तनातनी की खबरें सामने आई हैं. वहीं कुछ वार्डों में दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव तक की स्थिति बन गई.
नागौर के वार्ड नंबर 49 और 51 में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ. बताया जा रहा है कि मतदान को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद मामला बढ़ गया और दोनों ओर से एक-दूसरे पर पत्थर फेंके गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. इधर वार्ड नंबर 22 में भी मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों और पुलिस के बीच तनातनी देखने को मिली. यहां 'तू-तू, मैं-मैं' के बाद पुलिस ने प्रत्याशियों को बूथ से बाहर निकाल दिया. पुलिस ने मतदान केंद्र के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती दिखाई और लोगों को शांत रहने की हिदायत दी.
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वहीं बासनी नगरपालिका क्षेत्र में भी मतदान के दौरान फर्जी मतदान के आरोपों को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए. महात्मा गांधी स्कूल के सामने फर्जी मतदान के आरोपों को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हल्की पत्थरबाजी हुई. मौके पर पहले से तैनात पुलिस जाब्ते ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ा और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस की कार्रवाई के बाद माहौल शांत हुआ और मतदान प्रक्रिया को दोबारा शुरू करवाया गया.
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नगर निकाय चुनाव के दौरान अलग-अलग स्थानों पर सामने आई इन घटनाओं के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कराई जा सके.
हम पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं. वार्ड नंबर 49 और 51 में जो पथराव हुआ, उस पूरे मामले में दो लोगों को हमने डिटेन किया है. फिलहाल, बासनी और नागौर में हालात सामान्य कर दिए गए हैं. संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. जतिन जैन, नागौर आईपीएस.