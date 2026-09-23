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भाठागांव सब्जी बाजार हटाने के दौरान बवाल, व्यापारियों और निगम कर्मियों के बीच हाथापाई, पुलिसकर्मी समेत कई घायल

रायपुर के भाठागांव सब्जी बाजार हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ. नगर निगम की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची थी.

Scuffle between municipal workers and traders
भाठागांव सब्जी बाजार हटाने के दौरान बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 11:49 AM IST

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रायपुर : भाठागांव सब्जी बाजार में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. बाजार हटाने पहुंची निगम टीम और व्यापारियों के बीच मारपीट के आरोप लगे हैं. निगम पक्ष के मुताबिक 4 से 5 कर्मचारियों समेत एक पुलिस जवान घायल हुआ है. हालांकि, घायलों की संख्या और चोटों की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति है. वहीं नगर निगम की टीम पुरानी बस्ती थाने पहुंचकर FIR दर्ज करवाया है.

पुलिस बल के साथ पहुंची थी निगम की टीम

मिली जानकारी के मुताबिक, नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ भाठागांव सब्जी बाजार पहुंची थी.बाजार हटाने की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और निगम अमले के बीच विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई.

Tension at Bhathagaon Vegetable Market
भाठागांव सब्जी बाजार में तनाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
थाने पहुंचा निगम अमला, FIR की तैयारीघटना के बाद निगम कर्मचारी पुरानी बस्ती थाने पहुंचे हैं. निगम की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है. अब पुलिस शिकायत और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि घटना में किन लोगों की भूमिका रही और किन धाराओं में कार्रवाई की जाती है.
भाठागांव सब्जी बाजार हटाने के दौरान बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कल निगम मुख्यालय में हुआ था प्रदर्शनआज की घटना से एक दिन पहले भाठागांव सब्जी बाजार के व्यापारियों ने नगर निगम मुख्यालय में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया था. व्यापारियों ने बाजार से बेदखली और चबूतरों के लॉटरी आवंटन को लेकर सवाल उठाए थे. प्रदर्शन का नेतृत्व नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने किया था. इसके बाद व्यापारी प्रतिनिधिमंडल ने निगम आयुक्त समित मिश्रा से मुलाकात की थी.
protest at corporation
एक दिन पहले निगम में व्यापारियों ने दिया था धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
7 दिन में दस्तावेज देने का मिला था आश्वासनप्रतिनिधिमंडल के अनुसार, आयुक्त ने लॉटरी आवंटन से जुड़े दस्तावेज और वीडियोग्राफी 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने और स्थल निरीक्षण का आश्वासन दिया था. लेकिन इसके अगले ही दिन बाजार हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद और मारपीट के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है.
Scuffle between municipal workers and traders
निगमकर्मियों और व्यापारियों के बीच हाथापाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
injured worker to the hospital
घायल कर्मचारी को अस्पताल ले जाते निगमकर्मी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
अब पुलिस जांच पर टिकी नजरफिलहाल घटना को लेकर आरोप और आधिकारिक पुष्टि अलग-अलग स्तर पर हैं.घायलों की वास्तविक संख्या, घटना की पूरी परिस्थितियां और मारपीट में किसकी क्या भूमिका रही. इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की जांच और आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट होगा.

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NIGAM STAFF OF RAIPUR
SCUFFLE BETWEEN TRADERS AND NIGAM
भाठागांव सब्जी बाजार
नगर निगम
COMMOTION DURING REMOVAL OF MARKET

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