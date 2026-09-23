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भाठागांव सब्जी बाजार हटाने के दौरान बवाल, व्यापारियों और निगम कर्मियों के बीच हाथापाई, पुलिसकर्मी समेत कई घायल

पुलिस बल के साथ पहुंची थी निगम की टीम मिली जानकारी के मुताबिक, नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ भाठागांव सब्जी बाजार पहुंची थी.बाजार हटाने की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और निगम अमले के बीच विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई.

रायपुर : भाठागांव सब्जी बाजार में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. बाजार हटाने पहुंची निगम टीम और व्यापारियों के बीच मारपीट के आरोप लगे हैं. निगम पक्ष के मुताबिक 4 से 5 कर्मचारियों समेत एक पुलिस जवान घायल हुआ है. हालांकि, घायलों की संख्या और चोटों की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति है. वहीं नगर निगम की टीम पुरानी बस्ती थाने पहुंचकर FIR दर्ज करवाया है.

भाठागांव सब्जी बाजार में तनाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाठागांव सब्जी बाजार हटाने के दौरान बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक दिन पहले निगम में व्यापारियों ने दिया था धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निगमकर्मियों और व्यापारियों के बीच हाथापाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घायल कर्मचारी को अस्पताल ले जाते निगमकर्मी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घटना के बाद निगम कर्मचारी पुरानी बस्ती थाने पहुंचे हैं. निगम की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है. अब पुलिस शिकायत और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि घटना में किन लोगों की भूमिका रही और किन धाराओं में कार्रवाई की जाती है.आज की घटना से एक दिन पहले भाठागांव सब्जी बाजार के व्यापारियों ने नगर निगम मुख्यालय में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया था. व्यापारियों ने बाजार से बेदखली और चबूतरों के लॉटरी आवंटन को लेकर सवाल उठाए थे. प्रदर्शन का नेतृत्व नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने किया था. इसके बाद व्यापारी प्रतिनिधिमंडल ने निगम आयुक्त समित मिश्रा से मुलाकात की थी.प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, आयुक्त ने लॉटरी आवंटन से जुड़े दस्तावेज और वीडियोग्राफी 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने और स्थल निरीक्षण का आश्वासन दिया था. लेकिन इसके अगले ही दिन बाजार हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद और मारपीट के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है.फिलहाल घटना को लेकर आरोप और आधिकारिक पुष्टि अलग-अलग स्तर पर हैं.घायलों की वास्तविक संख्या, घटना की पूरी परिस्थितियां और मारपीट में किसकी क्या भूमिका रही. इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की जांच और आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट होगा.

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