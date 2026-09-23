भाठागांव सब्जी बाजार हटाने के दौरान बवाल, व्यापारियों और निगम कर्मियों के बीच हाथापाई, पुलिसकर्मी समेत कई घायल
रायपुर के भाठागांव सब्जी बाजार हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ. नगर निगम की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2026 at 11:49 AM IST
रायपुर : भाठागांव सब्जी बाजार में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. बाजार हटाने पहुंची निगम टीम और व्यापारियों के बीच मारपीट के आरोप लगे हैं. निगम पक्ष के मुताबिक 4 से 5 कर्मचारियों समेत एक पुलिस जवान घायल हुआ है. हालांकि, घायलों की संख्या और चोटों की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति है. वहीं नगर निगम की टीम पुरानी बस्ती थाने पहुंचकर FIR दर्ज करवाया है.
पुलिस बल के साथ पहुंची थी निगम की टीम
मिली जानकारी के मुताबिक, नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ भाठागांव सब्जी बाजार पहुंची थी.बाजार हटाने की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और निगम अमले के बीच विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई.
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