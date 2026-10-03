लखीमपुर खीरी: LU कुलपति के आने से पहले YD कॉलेज गेट पर भारी बवाल, ABVP के विरोध के बीच वापस लौटा काफिला
कॉलेज की समस्याओं और अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित छात्रों ने जमकर की नारेबाजी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 9:00 PM IST
लखीमपुर खीरी : युवराज दत्त महाविद्यालय में शनिवार को उस समय भारी हंगामा हो गया, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी के आगमन की सूचना पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पदाधिकारी और छात्र कॉलेज गेट पर जुट गए. आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज की विभिन्न समस्याओं और अपनी मांगों को लेकर कुलपति के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. हालात ऐसे हो गए कि कुलपति का वाहन कॉलेज परिसर के अंदर प्रवेश किए बिना ही वापस लौट गया.
जानकारी के मुताबिक, छात्र ABVP के बैनर तले कॉलेज से जुड़ी समस्याओं को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपना चाहते थे. छात्रों का कहना था कि कॉलेज की समस्याओं और विद्यार्थियों से जुड़ी मांगों को विश्वविद्यालय स्तर पर रखा जाना जरूरी है. इसी को लेकर बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज गेट पर डटे रहे और नारेबाजी करते हुए कुलपति से मुलाकात की मांग करते रहे.
इसी दौरान कुलपति का वाहन गेट तक पहुंचा, लेकिन परिसर में प्रवेश नहीं कर सका और वापस लौट गया. इसके बाद छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी. उसके बाद मौके पर पहुंचे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल ने छात्रों से कॉलेज के अंदर आकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देने और बातचीत करने की अपील की. हालांकि, छात्र गेट पर ही अपनी मांगों को लेकर डटे रहे.
इसके बाद प्राचार्य ने एक छात्र नेता को अंदर बुलाकर बातचीत के जरिए मामले को समझाने और छात्रों की समस्याओं पर चर्चा करने का प्रयास किया. प्राचार्य ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर कायम रहे. बातचीत के बावजूद छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी.
युवराज दत्त महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल ने बताया कि कॉलेज में कुलपति के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई थीं. कार्यक्रम को लेकर खाने की व्यवस्था भी की गई थी, जिस पर छात्र संगठन के लोगों ने कब्जा कर लिया और जमकर नारेबाजी की.
प्राचार्य ने पुलिस प्रशासन से कॉलेज परिसर में पुलिस बल की तैनाती की मांग की है. उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था रहने से कॉलेज में शैक्षणिक कार्य सुचारु रूप से जारी रखा जा सकेगा. बता दें कि शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को आना था, यहां करीब 62 डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों के साथ उनकी बैठक होनी थी.
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