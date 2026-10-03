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लखीमपुर खीरी: LU कुलपति के आने से पहले YD कॉलेज गेट पर भारी बवाल, ABVP के विरोध के बीच वापस लौटा काफिला

छात्रों का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : युवराज दत्त महाविद्यालय में शनिवार को उस समय भारी हंगामा हो गया, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी के आगमन की सूचना पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पदाधिकारी और छात्र कॉलेज गेट पर जुट गए. आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज की विभिन्न समस्याओं और अपनी मांगों को लेकर कुलपति के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. हालात ऐसे हो गए कि कुलपति का वाहन कॉलेज परिसर के अंदर प्रवेश किए बिना ही वापस लौट गया.

छात्रों का प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, छात्र ABVP के बैनर तले कॉलेज से जुड़ी समस्याओं को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपना चाहते थे. छात्रों का कहना था कि कॉलेज की समस्याओं और विद्यार्थियों से जुड़ी मांगों को विश्वविद्यालय स्तर पर रखा जाना जरूरी है. इसी को लेकर बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज गेट पर डटे रहे और नारेबाजी करते हुए कुलपति से मुलाकात की मांग करते रहे. इसी दौरान कुलपति का वाहन गेट तक पहुंचा, लेकिन परिसर में प्रवेश नहीं कर सका और वापस लौट गया. इसके बाद छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी. उसके बाद मौके पर पहुंचे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल ने छात्रों से कॉलेज के अंदर आकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देने और बातचीत करने की अपील की. हालांकि, छात्र गेट पर ही अपनी मांगों को लेकर डटे रहे.