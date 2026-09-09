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बाड़मेर: वार्ड 13 के मतदान केंद्र पर बवाल, पुलिस ने लोगों को घरों में धकेला, धमकी देने का आरोप

वार्ड 13 के एक बूथ पर मोबाइल ले जाने की बात ने तूल पकड़ लिया.

Clash between police and locals
पुलिस और स्थानीयों के बीच झड़प (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
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बाड़मेर: नगर निकाय चुनाव के बीच शहर के वार्ड संख्या 13 के प्रत्याशी द्वारा बूथ पर मोबाइल ले जाने की बात को लेकर विवाद हो गया. विरोधी पक्ष के लोगों ने मोबाइल बूथ में ले जाने का आरोप लगाते हुए पुरजोर विरोध किया. इसी बात को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि पुलिस को लोगों को घरों में धकेलना पड़ा. आरोप यह भी है कि भाजपा प्रत्याशी के समर्थक ने कांग्रेस प्रत्याशी को धमकी दी. विवाद इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी. भीड़ को खदेड़कर मामले को शांत करवाया गया.

निकाय चुनाव में हॉट सीटों में वार्ड संख्या 13 के चार नंबर स्कूल पोलिंग बूथ के आगे जबरदस्त तरीके से बवाल खड़ा हो गया. सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य, डिप्टी बुद्धाराम विश्नोई मय जाप्ते पहुंचे. पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़ को खदेड़ते हुए पोलिंग बूथ से हटाया. इस दौरान स्थानीय निवासियों से भी पुलिस की बहस हुई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस उन्हें बेवजह धमका रही है, जबकि वे अपने घरों के आगे खड़े हैं. कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जब हम एक जगह बैठे थे. तब एक व्यक्ति आया और देख लेने की धमकी देकर चला गया. उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है. हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो.

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भाजपा प्रत्याशी कैलाश कोटडिया ने कहा कि हम लोग मतदान बूथ के अंदर बैठे थे. उन्होंने कहा कि बाहर कोई छोटी-मोटी बात हुई होगी. ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. उन्होंने कहा कि फिलहाल शांति है और मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचकर मतदान कर रहे हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि दोनों पक्ष एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगा रहे हैं. यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसे पुलिस ने हटाया है. पुलिस द्वारा पर्याप्त जाप्ता मतदान केंद्रों पर लगाया गया है.

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प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह 10:00 बजे तक 22.67 मतदान हो गया. बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में 68 मतदान केंद्रों में से 32 संवेदनशील एवं 20 अति संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं. लोकतंत्र के इस पर्व में 63 हजार 78 मतदाता अपने अधिकार का उपयोग कर शहर की सरकार चुन रहे हैं.

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