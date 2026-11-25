A2Z का बकाया चुकाने के लिए निगम की संपत्ति कुर्क करने पहुंची टीम, कोर्ट से स्टे लेकर रांची नगर निगम ने रोकी कार्रवाई
रांची नगर निगम मुख्यालय में बुधवार का दिन काफी गहमागमी भरा रहा. क्या हुआ इस खबर से जानें. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 25, 2026 at 8:37 PM IST
रांचीः A2Z वेस्ट मैनेजमेंट के बकाया भुगतान को लेकर रांची नगर निगम में बुधवार को दिनभर गहमागहमी बनी रही. कंपनी के बकाया 9 करोड़ 8 लाख 6 हजार 737 रुपये की वसूली के लिए कोर्ट के आदेश पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई करने टीम निगम मुख्यालय पहुंची.
बुधवार सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान निगम के सामानों की कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू की गई. अचानक हुई इस कार्रवाई से निगम मुख्यालय में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. हालांकि, रांची नगर निगम ने तत्काल कानूनी रास्ता अपनाया और न्यायालय से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया. इसके बाद कुर्की-जब्ती की कार्रवाई फिलहाल रुक गई. सुबह से शाम करीब 5 बजे तक इस पूरे मामले को लेकर निगम मुख्यालय में हलचल बनी रही.
दरअसल, A2Z कंपनी का निगम पर कचरा प्रबंधन से जुड़े पुराने अनुबंध के तहत भुगतान बकाया है. कंपनी लंबे समय से इस राशि की मांग कर रही है. भुगतान नहीं होने पर कंपनी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के आदेश के तहत वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई.
इसी सिलसिले में कंपनी की लीगल टीम निगम मुख्यालय पहुंची और सामानों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की. निगम का बैंक खाता भी फ्रीज किया गया, कार्रवाई के बीच नगर निगम की ओर से बकाया राशि के निर्धारण पर आपत्ति दर्ज कराई गई. निगम का पक्ष है कि इस मामले में निर्धारित राशि को लेकर उसका विरोध है. इसके बाद निगम ने न्यायालय से राहत मांगी और स्टे ऑर्डर हासिल किया। इससे फिलहाल कुर्की-जब्ती की कार्रवाई रुक गई है.
क्या है 14 साल पुराना विवाद?
वर्ष 2011 में रांची नगर निगम ने शहर में डोर-टू-डोर कचरा उठाव और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए A2Z वेस्ट मैनेजमेंट (रांची) लिमिटेड के साथ करार किया था। कामकाज, भुगतान और अन्य शर्तों को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। दिसंबर 2013 में निगम ने कंपनी का अनुबंध रद्द कर दिया। इसके बाद मामला मध्यस्थता न्यायाधिकरण पहुंचा।
11 मई 2018 को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नगर निगम को 6 करोड़ 41 लाख 24 हजार 500 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया. निगम ने इस फैसले को रांची की कमर्शियल कोर्ट में चुनौती दी. जनवरी 2024 में कमर्शियल कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया. इसके खिलाफ कंपनी ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की.
320 दिनों की देरी से निगम को लगा झटका
निगम की ओर से अपील दायर करने में 320 दिनों की देरी हुई थी. 6 मई 2025 को झारखंड हाईकोर्ट ने देरी माफ करने से इनकार करते हुए निगम की अपील खारिज कर दी और ट्रिब्यूनल का 6.41 करोड़ रुपये का मूल अवार्ड बहाल कर दिया. इसके बाद निगम ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
28 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम की विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. इस तरह कंपनी के पक्ष में आया मध्यस्थता न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार रहा. भुगतान में देरी के कारण मूल राशि पर ब्याज जुड़ता गया और बकाया बढ़कर 9 करोड़ 8 लाख 6 हजार 737 रुपये हो गया. अब इसी राशि की वसूली के लिए कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई थी.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि इस पूरे मामले में रांची नगर निगम ने न्यायालय से स्टे लिया है. अदालत की ओर से जो भी समय मिला है, उसके भीतर निगम अपना पक्ष और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा. न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, निगम उसका स्वागत करेगा.
फिलहाल इस मामले में निगम को राहत मिली है. कार्रवाई के दौरान नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निगम का बैंक खाता फ्रीज किए जाने के मामले में अनभिज्ञता जाहिर की. उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर निगम को कोई नोटिस नहीं मिला है.
14 साल पुराना मामला, वर्तमान नगर आयुक्त के सामने चुनौती
सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वर्ष 2011 में शुरू हुआ यह विवाद करीब 14 साल बाद भी रांची नगर निगम का पीछा नहीं छोड़ रहा है. अनुबंध रद्द होने से लेकर मध्यस्थता न्यायाधिकरण, कमर्शियल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा लेकिन विवाद का स्थायी समाधान नहीं निकल सका.
अब बकाया राशि की वसूली के लिए कुर्की-जब्ती की कार्रवाई तक पहुंचने के बाद वर्तमान नगर आयुक्त को इस मामले में लगातार सक्रिय होना पड़ रहा है. सवाल यह भी उठ रहा है कि पूर्व के अधिकारियों के कार्यकाल में इस विवाद के समाधान और भुगतान से जुड़े कानूनी पहलुओं पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई. इसका खामियाजा अब नगर निगम को भुगतना पड़ रहा है. हालांकि, नगर निगम को न्यायालय से स्टे मिलने के बाद फिलहाल कार्रवाई रुक गई है. अब आगे की स्थिति न्यायालय के आदेश और दोनों पक्षों की कानूनी दलीलों पर निर्भर करेगी.
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