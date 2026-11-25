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A2Z का बकाया चुकाने के लिए निगम की संपत्ति कुर्क करने पहुंची टीम, कोर्ट से स्टे लेकर रांची नगर निगम ने रोकी कार्रवाई

रांची नगर निगम मुख्यालय में गहमागमी ( ETV Bharat )

रांचीः A2Z वेस्ट मैनेजमेंट के बकाया भुगतान को लेकर रांची नगर निगम में बुधवार को दिनभर गहमागहमी बनी रही. कंपनी के बकाया 9 करोड़ 8 लाख 6 हजार 737 रुपये की वसूली के लिए कोर्ट के आदेश पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई करने टीम निगम मुख्यालय पहुंची.

बुधवार सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान निगम के सामानों की कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू की गई. अचानक हुई इस कार्रवाई से निगम मुख्यालय में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. हालांकि, रांची नगर निगम ने तत्काल कानूनी रास्ता अपनाया और न्यायालय से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया. इसके बाद कुर्की-जब्ती की कार्रवाई फिलहाल रुक गई. सुबह से शाम करीब 5 बजे तक इस पूरे मामले को लेकर निगम मुख्यालय में हलचल बनी रही.