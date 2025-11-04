फरीदाबाद में शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा, कुल्हाड़ी लेकर लड़की की शादी रुकवाने पहुंचा आरोपी, थाने में खुद को लगाई आग
फरीदाबाद में युवक ने युवती की शादी रोकने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा किया, पुलिस ले गई तो थाने पहुंचकर खुद को आग लगा दी.
Published : November 4, 2025 at 1:52 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा में फरीदाबाद के रामनगर में एक शादी समारोह में शख्स ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया. शादी समारोह में रिबन कटाई के बाद वरमाला रस्म की तैयारी चल रही थी. दूल्हा-दुल्गह की एंट्री मंच पर होने वाली थी कि उसी दौरान वैगनार कार घर के दरवाजे पर रुकी. उसमें से एक शख्स उतरा और उसके हाथ में काला बैग था. व्यक्ति ने कार से उतरते ही फिल्मी अंदाज में कहा, "ये शादी नहीं हो सकती". बस इतना कहते ही हंगामा शुरू हो गया.
हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मंडप पर एंट्री: शख्स ने हाथ में कुल्हाड़ी उठा ली और कहा कि "मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, मैं इस लड़की को किसी की नहीं होने दूंगा". मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि "धमकियां देने वाला ये शख्स नशे में लग रहा था". बस उसके इतने ड्रामे के बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. सेक्टर-11 थाने पहुंचते ही शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. पुलिस ने आग बुझाई और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया. चिकित्सकों का कहना है कि "करीब 50 फीसदी झुलस गया है". उसकी पहचान यूपी के कोसीकलां निवासी धर्मवीर (30) के रुप में हुई है.
तीन बच्चों का पिता है आरोपी: पुलिस अधिकारी सुनील ने बताया कि "आरोपी शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है. आरोपी 10 साल से शादीशुदा है. वह मधुरा में कैफे चलाता है. युवती की शादी तय हुई, तो उसे पता चल गया. वह लगातार दबाव बना रहा था कि शादी न करे. वह नहीं मानी तो शादी वाले दिन शराब के नशे में उसके घर कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया. लड़की पहले एक प्राइवेट जॉब करती थी. लेकिन शादी तय होने पर उसने नौकरी छोड़ दी थी".
दुल्हन की हुई विदाई: पुलिस अधिकारी सुनील ने बताया कि "परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. आरोपी अभी अस्पताल में भर्ती है. इसिलए पुलिस अभी उससे पूछताछ नहीं कर पाई है. घटना के बावजूद शादी की बाकी रस्में की गई और दुल्हन को विदा किया गया है. आरोपी की रामनगर में रिश्तेदारी भी है और पहले से ही उसका आना-जाना वहां लगा रहता था. तभी से युवती के संपर्क में आया था".
परिजनों ने जान को बताया खतरा: लड़की के भाई ने बताया कि "जब उसकी बहन 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, तभी से ये आदमी उसे परेशान कर रहा है. घर में शादी की रस्में चल रही थी. तभी धर्मवीर कार में आया था. धर्मवीर बचपन से ही उसकी बहन का पीछा कर रहा था. अब उनको भी जान का खतरा है. क्योंकि बाद में भी उनके परिवार के साथ कोई वारदात हो सकती है".
