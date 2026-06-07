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चंडीगढ़ में गूंजेगा 'विकसित भारत 2047' का विजन, इस बड़े सम्मेलन में हिमाचल की बात रखेंगे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया

शिमला: विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में जनप्रतिनिधियों, युवाओं और जागरूक नागरिकों की भूमिका पर मंथन के लिए देश के पांच राज्यों के संसदीय नेतृत्व का महत्वपूर्ण जमावड़ा 8 से 10 जून तक चंडीगढ़ में होने जा रहा है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र जोन-2 सम्मेलन में भाग लेने के लिए शनिवार को सड़क मार्ग से शिमला से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार, 8 जून को चंडीगढ़ में द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (Commonwealth Parliamentary Association, CPA) भारत क्षेत्र जोन द्वितीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.

चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन

हरियाणा विधानसभा की ओर से चंडीगढ़ विधान मंडल भवन में आयोजित इस सम्मेलन में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब राज्यों के पीठासीन अधिकारी एवं वरिष्ठ संसदीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. जोन-2 के वर्तमान चेयरमैन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण हैं, जबकि इससे पूर्व यह जिम्मेदारी कुलदीप सिंह पठानिया निभा चुके हैं. सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ओम बिरला करेंगे. इस अवसर पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे. वहीं, समापन सत्र में अशीम कुमार घोष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे.