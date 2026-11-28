कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर अरुंधति आर्मी में हवलदार से बनी नायब सूबेदार
पिता सुरेश चौधरी ने बताया कि अरुंधति चौधरी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर राजस्थान का नाम रोशन किया है.
Published : November 28, 2026 at 8:14 AM IST
कोटाः इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी आर्मी में हवलदार से नायब सूबेदार बनी हैं. अभी तक वह आर्मी में बतौर हवलदार तैनात थी, लेकिन अब उनका प्रमोशन किया गया है. उन्हें नायब सूबेदार बनाया गया है. भारतीय सेवा के अधिकारियों ने पिपिंग सेरेमनी कर उनके कंधे पर बैज लगाए हैं.
कोटा मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष और अरुंधती के पिता सुरेश चौधरी ने बताया कि अरुंधति चौधरी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर कोटा राजस्थान का नाम रोशन किया है. महाराष्ट्र के पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट (ASI) में अरुंधति चौधरी को सेना में सूबेदार पद पर पदोन्नति प्रदान की गई. इस अवसर पर सेना के अधिकारियों ने उनके कंधों पर सूबेदार पद के स्टार लगाकर उन्हें सम्मानित किया.
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महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच अशोक गौतम ने बताया कि अरुंधति की इस उपलब्धि से कोटा सहित पूरे राजस्थान में खुशी की लहर है. अरुंधति की यह सफलता युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है. उनकी उपलब्धि ने एक बार फिर कोटा को खेलों के क्षेत्र में गौरवान्वित किया है.
बेंगलुरु में भी हुआ सम्मानः अरुंधति ने बॉक्सिंग के पंच से कॉमनवेल्थ, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, एशिया कप और अन्य प्रतियोगिताओं में लगातार 6 गोल्ड मेटल प्राप्त कर लिए हैं. ऐसे में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट कोटा अरुंधति चौधरी, उनके पिता सुरेश चौधरी और कोच अशोक गौतम हाल ही में बेंगलुरु में सम्मानित किया गया था. यह सम्मान उन्हें ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच में दिया गया था. समारोह में देशभर के कई पदक विजेता खिलाड़ियों, उनके कोच और अभिभावकों का सम्मान किया गया. जिसमें देश के लगभग 50 पूर्व ओलंपियन और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मौजूद रहे.
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लगातार इन चैंपियनशिप में जीते हैं 6 गोल्ड
- 1 नवम्बर को फिनलैंड में चल रहे टैमर कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2026 में
- अगस्त को यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में ग्लॉसको शहर में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में
- 9 अप्रैल को मंगोलिया के उलानबटार में हो रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में
- 9 फरवरी 2026 को स्पेन के एलिकेट में आयोजित बॉक्सम कप में
- 20 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल्स 2025 में
- अक्टूबर 2025 में चेन्नई में आयोजित पहले बीएफआई (BFI) कप में