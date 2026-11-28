ETV Bharat / state

कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर अरुंधति आर्मी में हवलदार से बनी नायब सूबेदार

पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में पदोन्नति पर कंधे पर बैज लगाते अधिकारी. ( ETV Bharat kota )

कोटाः इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी आर्मी में हवलदार से नायब सूबेदार बनी हैं. अभी तक वह आर्मी में बतौर हवलदार तैनात थी, लेकिन अब उनका प्रमोशन किया गया है. उन्हें नायब सूबेदार बनाया गया है. भारतीय सेवा के अधिकारियों ने पिपिंग सेरेमनी कर उनके कंधे पर बैज लगाए हैं.

कोटा मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष और अरुंधती के पिता सुरेश चौधरी ने बताया कि अरुंधति चौधरी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर कोटा राजस्थान का नाम रोशन किया है. महाराष्ट्र के पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट (ASI) में अरुंधति चौधरी को सेना में सूबेदार पद पर पदोन्नति प्रदान की गई. इस अवसर पर सेना के अधिकारियों ने उनके कंधों पर सूबेदार पद के स्टार लगाकर उन्हें सम्मानित किया.