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ग्लासगो से गोल्ड जीतकर लौटीं भिवानी की बेटियां, मिनी क्यूबा में ढोल-नगाड़ों और फूलों से हुआ भव्य स्वागत

ग्लासगो से गोल्ड जीतकर लौटीं भिवानी की बेटियां ( ETV Bharat )

भिवानी: मुक्केबाजों की धरती और मिनी क्यूबा के नाम से मशहूर भिवानी में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर लौटीं बेटियों का भव्य स्वागत किया गया. गांव धनाना की गोल्ड मैडलिस्ट साक्षी चौधरी और प्रिया घणघस के सम्मान में शहर में विजय जुलूस निकाला गया. फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों, मिठाइयों और बुजुर्गों के आशीर्वाद के बीच दोनों खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया. शहरवासियों ने भारत का नाम रोशन करने वाली इन बेटियों का जोरदार स्वागत कर उनका उत्साह बढ़ाया. दोनों बेटियों ने देश को समर्पित किया गोल्ड: कॉमनवेल्थ गोल्ड मैडलिस्ट साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम और प्रिया घणघस ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता. साक्षी चौधरी ने कहा कि, "हम अपना गोल्ड मैडल देश को समर्पित करते हैं. देशवासियों और अपने शहर से मिला सम्मान हमें आगे और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है. हमारी अगली तैयारी जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए है. इसके बाद पूरा फोकस 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक पर रहेगा." मिनी क्यूबा में ढोल-नगाड़ों और फूलों से हुआ भव्य स्वागत (ETV Bharat) "सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए": वहीं, प्रिया घणघस ने कहा कि, "जीवन में बड़े सपने जरूर देखने चाहिए. उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है, तभी सफलता मिलती है. हम अपनी जीत का श्रेय देशवासियों, खेल प्रेमियों, अपने कोच, माता-पिता और कठिन मेहनत को देते हैं. 2027 से ओलंपिक क्वालीफिकेशन मुकाबले शुरू होंगे, जिसके लिए वे अपनी फिटनेस और स्ट्रेंथ पर विशेष ध्यान देंगी."