भीलवाड़ा में गोल्डन गर्ल का जोरदार स्वागत : अरुंधति ने कहा–'महिलाएं अबला नहीं, हर संघर्ष में है ताकत'
अरुंधति ने कहा कि बेटियां कभी खुद को असहाय और अबला न समझें. वे पढ़ाई के साथ खेलों में भी ध्यान दें.
Published : August 6, 2026 at 2:45 PM IST
भीलवाड़ा: जिले का कुराडिया गांव गुरुवार को उस वक्त गर्व से भर गया, जब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर अरुंधति चौधरी अपने पैतृक गांव पहुंचीं. गांववालों ने उनका जुलूस निकालकर, डीजे और देशभक्ति गानों पर भव्य स्वागत किया. स्कूली बच्चों और अध्यापकों ने भी इस 'गोल्डन गर्ल' का उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया. अरुंधति ने बालाजी मंदिर में दर्शन कर गांववासियों का आभार व्यक्त किया.
उन्होंने कहा कि माता-पिता के संघर्ष और अपनी मेहनत ने उन्हें यह मुकाम दिलाया. उन्होंने बेटियों को पढ़ाई और खेल दोनों में आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया. अरुंधति के दादाजी मूलतः कुराडिया के निवासी थे, और अब पूरा गांव उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर फूला नहीं समा रहा.
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मोरला चौराहे से कुराडिया तक ग्रामीणों ने डीजे और देशभक्ति गीतों के साथ अरुंधति का भव्य स्वागत किया और अभिनंदन जुलूस निकाला. जगह-जगह स्कूली छात्रों, अध्यापकों और ग्रामीणों ने अपनी बेटी का गर्मजोशी से अभिनंदन किया. अरुंधति ने बालाजी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. सरपंच अजीत सिंह मीणा, वर्धमान जैन, रामपाल मीणा, धर्मराज जाट, रामरतन जाट, राधेश्याम सेन आदि ने पुष्प माला और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया.
अरुंधति ने कहा कि उन्होंने पढ़ाई के साथ खेल को चुना और माता-पिता ने हर संघर्ष में उनका पूरा साथ दिया. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे कभी खुद को असहाय और अबला न समझें. बेटियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे बढ़कर परिवार, क्षेत्र और देश का नाम रोशन करने का संदेश दिया. अरुंधति के दादाजी मूलतः कुराडिया के रहने वाले थे, बाद में परिवार कोटा में आ गया.