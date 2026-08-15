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कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर अरुंधति को नई जिम्मेदारी, बनीं 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की ब्रांड एंबेसडर

कोटा : कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल पर पंच मारने वाली कोटा की बेटी इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी को अब नई जिम्मेदारी दी गई है. जिला प्रशासन ने उन्हें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एंबेसडर बनाया है. जिला कलेक्टर ने महिला अधिकारिता विभाग की बैठक में इस निर्णय को लिया है. एडीएम सिटी विनोद कुमार मल्होत्रा ने बताया बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए महिला अधिकारिता विभाग की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में सर्वसम्मति से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एंबेसडर अरुंधति चौधरी को बनाए जाने का प्रस्ताव लिया गया जिस पर सबने सहमति जता दी है. वहीं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में सरकारी विद्यालयों की ब्लॉक लेवल पर 10वीं व 12वीं छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा.

बालिकाओं के जन्म पर बजाएं ढोल नगाड़े : मीटिंग में डिप्टी डायरेक्टर मनोज मीणा ने सभी सुपरवाइजर्स को निर्देश दिए कि बालिकाओं का जन्मोत्सव ढोल नगाड़े के साथ समारोह मनाया जाए. बालिका जन्मोत्सव पर बेबी किट रूरल एरिया में दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि जेके लोन व नए अस्पताल व सरकारी बालिका छात्रावास में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम वाली बेडशीट दी जाएगी. इस मीटिंग में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की संयुक्त निदेशक सविता कृष्णिया, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रूप सिंह, जेके लोन अधीक्षक डॉ निर्मला शर्मा व यगदत्त हाडा समिति कई लोग मौजूद रहे.

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