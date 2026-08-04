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कोटा के साइबर थाने में पहुंचा 'एक करोड़' का सांप, पुलिसकर्मियों में दहशत...

कोटा में साइबर पुलिस स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक रूम में बक्से के पीछे बैठा मिला कॉमन सेंड बोवा.

Snake reaches cyber police station
साइबर थाने पहुंचा सांप (Photo: Snake catcher Govind Sharma)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 5:07 PM IST

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कोटा: शहर में सीएडी सर्कल के नजदीक स्थित साइबर पुलिस स्टेशन पर मंगलवार को हड़कंप मच गया. सांप थाने में एक रूम में बक्से के पीछे बैठा था. अचानक से सांप ने अपना मुंह थोड़ा सा बाहर निकाला, जिसे स्टाफ ने देख लिया. वहां मौजूद पुलिसकर्मी डर गए. उसके बाद स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया. गोविंद ने सांप को रेस्क्यू किया तो सामने आया कि करीब ढाई फीट का सांप कॉमन सेंड बोवा है. इस संबंध में वन विभाग के भवानी सिंह को सूचना दी गई. इसके बाद उसे जंगल में रिलीज कर दिया. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इस सांप की कीमत करीब एक करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है.

स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने कहा कि यह दो मुंह वाला सांप है, इसे दुमुंहा सांप भी कहते हैं. हालांकि इसके दो मुंह नहीं होते हैं. मुंह और पूछ एक जैसी लगती है. इसकी लंबाई कम व शरीर छोटा, लेकिन थोड़ा मोटा होता है. रेत या मिट्टी खोदकर बिल बनाता है. इसके अलावा रात में घात लगाकर शिकार करता है. यह सांप जहरीला नहीं होता है, लेकिन शिकार को काटता भी है तो केवल निशान ही बनता है. इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है. यह चूहे छिपकली और छोटे पक्षियों को खाता है. उसका वजन 2 किलोग्राम तक हो जाता है और लंबाई 3 फीट तक होती है.

कोटा साइबर पुलिस स्टेशन में बक्से के पीछे मिला कॉमन सेंड बोवा (Video: Snake catcher Govind Sharma)

पढ़ें:महिला को एक साथ दो सांपों ने डसा, पीड़ित समेत दोनों को अस्पताल ले गए परिजन, मचा हड़कंप

गोविंद शर्मा ने बताया कि यह भारत में पूरी तरह से संरक्षित प्रजाति में है. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह पूरी तरह से संरक्षित है. इसकी खरीद फरोख्त पूरी तरह से प्रतिबंधित है. ऐसा करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी होती है. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत एक करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है. दवा में उपयोग, अंधविश्वास और जादुई शक्ति का हवाला देकर भी इसके दाम ज्यादा बताए जाते हैं. यह भारत, पाकिस्तान ईरान और अफगानिस्तान आदि देशों में मिलता है. भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश आदि में नजर आता है.

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SNAKE CAUSES COMMOTION IN THANA
SNAKE ESTIMATED VALUE 1 CRORE
साइबर पुलिस स्टेशन में सांप
सांप कॉमन सेंड बोवा
SNAKE AT POLICE STATION IN KOTA

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