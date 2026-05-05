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निजी जमीन पर बना आम रास्ता, कोर्ट ने कब्जा दिलाने का दिया आदेश, मोहल्लेवासियों ने निगम की कार्रवाई रोकी

अंबिकापुर में निजी जमीन पर सड़क बनाने का मामला सामने आया है.जिसके कारण जमीन का मालिक किराये के मकान में रह रहा है.

Common road built on private land
निजी जमीन पर बना आम रास्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 5, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
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सरगुजा : अंबिकापुर शहर में एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है. कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की टीम एक सड़क पर कब्जा दिलाने पहुची थी. लेकिन मोहल्ले वालों के विवाद करने के बाद निगम की टीम ने पंचनामा बनाया और भू स्वामियों की मौजूदगी में टीम बनाकर सीमांकन कराने के लिए आज की कार्रवाई को स्थगित कर दिया.

पुश्तैनी जमीन पर बनी है सड़क

अंबिकापुर निवासी दीपक सिंह का आरोप है कि उनके पूर्वजों की कई एकड़ जमीन में से कुछ जमीन उन्होंने बेची थी. लेकिन उसके हिस्से की जमीन भी उसके पास नही है और वो किराये के घर में रहने को मजबूर हैं.

Common road built on private land
मोहल्लेवासियों ने निगम की कार्रवाई रोकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेरी जमीन और आम रास्ता बना हुआ है. इस मामले में जिला न्यायालय ने नगर निगम को कब्जा दिलाने या उक्त भूमि का मुआवजा देने का आदेश दिया है- दीपक सिंह,फरियादी

निजी जमीन पर बना आम रास्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कहां की है जमीन ?

दीपक सिंह का कहना है कि ब्रम्ह रोड पंचशील गली की सड़क पर या तो नगर निगम कब्जा दिलाए या फिर उक्त जमीन का मुआवजा दिया जाए ऐसा आदेश कोर्ट ने किया है. लेकिन समस्या ये है कि अगर इस सड़क पर कब्जा दिलाया गया तो कई लोगों के घरों का रास्ता ही बंद हो जाएगा.

इधर मोहल्ले में निवासरत एडवोकेट संजय सिंह बताते हैं कि इनके पूर्वजों ने ये जमीने बेची थी, पार्ट-पार्ट में जमीन बेची गई.

जब यहां कॉलोनी बन गई तो इन्होंने नगर निगम से सड़क छोड़ने और उस पर बिजली पानी की व्यवस्था करने के लिए अनापत्ति भी दिया था. वर्षों से निगम यहां व्यवस्था करता आ रहा है. लेकिन बाद में इनके परिवार में किसी ने कोर्ट को गुमराह करके एक आदेश करा दिया है. ये आदेश भी 2016 में हुआ है. इस सिलसिले में आए दिन ये इस तरह का विवाद करते हैं - संजय सिंह,एडवोकेट



नजूल रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्षय कुमार पैकरा ने बताया कि इस जमीन का सीमांकन पूर्व में हो चुका है. नगर निगम ने कहा है कि इस जमीन का कब्जा लाया जाए. लेकिन यहां मोहल्ले वालों ने कहा कि पहले उनको लिखित सूचना दी जाए इसके बाद कब्जे की कार्रवाई की जाए.

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