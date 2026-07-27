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उत्तराखंड में डॉक्टर और जरूरी दवाओं की भारी कमी, कॉमन रिव्यू मिशन की रिपोर्ट ने खोली पोल

अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी: प्राथमिक स्तर के सब-हेल्थ सेंटर के लिए सूची में 74 दवाएं अंकित हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 135 दवाएं और माध्यमिक देखभाल केंद्रों के लिए करीब 690 दवाएं शामिल हैं, लेकिन अस्पतालों में अधिसूचित आवश्यक दवा सूची से कम दवाओं की उपलब्धता पाई गई है. यानी दवाओं की भारी कमी है.

अस्पतालों की गुणवत्ता समितियों को मजबूत करने की जरूरत: जिला गुणवत्ता आश्वासन समितियां और जिला अस्पताल स्तर पर गुणवत्ता समितियां हैं, लेकिन इनकी बैठकें और सुविधा स्तरीय गुणवत्ता टीमों की सक्रियता मजबूत करने की जरूरत है. राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपनी आवश्यक दवा सूची (एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट) अधिसूचित की है.

स्वास्थ्य सुविधा में सुधार कर गोपश्वर जिला अस्पताल जीत चुका पुरस्कार: प्रदेश में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स) के अनुरूप प्रमाणन का कवरेज बहुत कम है. सिर्फ 47 सुविधाएं (करीब 2 फीसदी) प्रमाणित हैं. कुछ जिला व अस्पतालों ने प्रगति दिखाई है, जैसे गोपश्वर जिला अस्पताल ने साल 2024 में प्रमाणन प्राप्त किया और 2025 में कायाकल्प पुरस्कार भी जीता. जबकि, कुछ अस्पतालों को फिर से प्रमाणन की आवश्यकता है.

SHC, PHC, CHC समेत तमाम अस्पतालों की हालत खराब: रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में करीब 2,577 प्राथमिक व माध्यमिक स्वास्थ्य संस्थानों (सब हेल्थ सेंटर/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/समुदाय स्वास्थ्य केंद्र/उप-जिला व जिला अस्पताल) का 99 फीसदी आईपीएचएस (इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स) अनुपालन के लिए आकलन किया गया. ज्यादातर संस्थान निम्न स्कोर वाले यानी एस्पिरेंट श्रेणी में पाए गए हैं, जिनका स्कोर 25 से 50 फीसदी के बीच हैं. जिसकी मुख्य वजह खाली पदों की संख्या और प्रशिक्षित कर्मचारियों की सीमित उपलब्धता है.

कैसे हो रही डॉक्टरों की भर्ती: अनुबंध नवीनीकरण एवं भर्ती ब्लॉक और राज्य स्तर दोनों पर की जा रही हैं. इन अनुबंधों की वैधता एक साल की है. हालांकि, विशेषज्ञों की भर्ती और चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती मासिक वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए और कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती राज्य स्तर पर की जा रही है. इसके साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भर्ती के लिए यू कोट-वी पे (You Quote We Pay) योजना लागू की गई है.

एचआरएच सेल में कार्यक्रम अधिकारी का पद खाली: वहीं, मानव संसाधन स्वास्थ्य सेल (एचआरएच सेल) का गठन किया गया है, लेकिन यहां कार्यक्रम अधिकारी का एक पद खाली है. कार्यस्थल सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न निवारण समिति (प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी) स्थापित की गई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पदों के लिए कार्य विवरण (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों को नियमित भर्ती को महत्व नहीं दिया जा रहा है.

मानव संसाधन की कमी: कई तैनात चिकित्सा अधिकारी पोस्ट ग्रेजुएशन का अध्ययन कर रहे हैं. जो अपनी मौजूदा तनख्वाह तो ले रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षण के कारण सक्रिय सेवा से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे भी मानव संसाधन यानी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की कमी बनी हुई है. इतना ही नहीं वर्तमान में राज्य में किसी विशेष विशेषज्ञ कैडर का गठन नहीं हुआ है. हालांकि, इसकी योजना बनाई जा रही है.

डॉक्टर पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं: रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में काम करने की अनिच्छा के चलते डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है. यानी डॉक्टर पहाड़ चढ़ने को राजी नहीं हैं. जिसके चलते पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में डॉक्टरों की भारी कमी है. राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स) के अनुरूप कई पद खाली हैं, जिससे सेवाओं की पहुंच और उसकी क्वालिटी प्रभावित हो रही है.

देहरादून: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हाल हैं, उससे तो सभी वाकिफ हैं. आज भी पहाड़ के ज्यादातर अस्पताल रेफरल सेंटर बने हैं. कहीं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी है तो कहीं संसाधनों का अभाव. जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. खासकर प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी की मुख्य वजह उनका पहाड़ नहीं चढ़ना है. ऐसे में प्रदेश में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर स्थिति की पोल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की 17वीं कॉमन रिव्यू मिशन रिपोर्ट ने खोल दी है.

जरूरी दवाइयों में कमी: रिपोर्ट के अनुसार, कुछ सब-हेल्थ सेंटरों पर 40- 65 दवाएं उपलब्ध थीं. जबकि, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 54-80 दवाएं उपलब्ध थीं. इसी तरह माध्यमिक सुविधाओं में समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों पर 76 दवाएं, उप-जिला अस्पतालों पर 93–132 दवाएं और जिला अस्पतालों पर 161–208 दवाएं उपलब्ध रहीं, जो उच्च स्तर की सुविधाओं पर भी जरूरी दवाइयों में कमी को बता रहा है.

एक महीने की बजाय मात्र 3 से 15 दिनों के लिए दी जा रही दवा: गैर-संचारी रोगों (नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज) जैसे उच्च रक्तचाप (हाई बीपी) और मधुमेह (शुगर) की दवाइयां सामान्यतः उपलब्ध रहीं, लेकिन उधम सिंह नगर जिले में कमी की शिकायतें भी देखी गई. राष्ट्रीय कार्यक्रमों की संस्तुति के बाद भी दवाइयां मात्र 3–15 दिनों के लिए दी जा रही थीं. जबकि एक माह की खुराक दी जाना चाहिए थी, जिससे उपचार प्रभावित होती है.

डंडी कंडी पर लादकर महिला को अस्पताल पहुंचाते लोग (फाइल फोटो- Villagers)

उधम सिंह नगर जिले में एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं की कमी: वहीं, आपातकालीन दवा बजट का इस्तेमाल कैल्शियम, विटामिन-ए, आपसी-पारंपरिक गर्भनिरोधक गोलियां (ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स) और ग्लाइमपिराइड जैसी दवाइयों की खरीद के लिए किया जा रहा था. उधम सिंह नगर जिले में एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं की कमी भी रिपोर्ट की गई.

ड्रग वेयर हाउसों में भंडारण समेत तमाम सुविधाओं की कमी: राज्य एवं जिला स्तर के ड्रग वेयर हाउसों में भंडारण स्थान की कमी, तापमान व आर्द्रता नियंत्रण की कमी, उचित लेबलिंग का अभाव, कीट नियंत्रण की कमी और वेयरहाउस प्रबंधन के लिए स्टाफ की कमी पाई गई है. इसके अलावा दवा आपूर्ति के लिए डेडिकेटेड परिवहन तंत्र नहीं है.

मरीज और स्टाफ को खुद लगानी पड़ रही दौड़: दवाइयों के ट्रांसपोर्ट के लिए स्टेट और जिला वेयर हाउसों से मरीज या स्टाफ को खुद यात्रा करनी पड़ती है, जिससे दवा आपूर्ति बेहतर ढंग से नहीं हो पा रही है. गुणवत्ता के लिए दवाइयों के नमूनों का परीक्षण और क्वारंटीन बनाए रखने की व्यवस्था थी, लेकिन इसे बेहतर करने की जरूरत है.

पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों में 260 से ज्यादा हो रही जांच: राज्य में डायग्नोस्टिक सेवाएं मिक्स रूप में उपलब्ध हैं. यानी जांच की सुविधाएं अस्पताल में होने के साथ ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए की जा रही है. सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत जांच ज्यादा पाया गया. यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित जांच सेवाओं के जरिए 260 से ज्यादा जांच की जा रही है, लेकिन अस्पताल के अंदर जांच सीमित थे.

बिना जरूरत के मरीजों से कराए जा रहे टेस्ट: कॉमन रिव्यू मिशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये भी देखा गया कि कुछ डॉक्टरों की ओर से बिना जरूरत के बायोकेमिस्ट्री परीक्षण (लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल) ओपीडी मरीजों की कराई जा रही है. ऐसे में प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट की भी जरूरत है.

अस्पतालों में मरीजों की भीड़ (फोटो- ETV Bharat)

अभी तक लिंग अनुपात रिपोर्ट नहीं की गई तैयार: प्रदेश में प्रेग्नेंसी काउंसलिंग कानून (प्रेग्नेंसी कंट्रोल एंड प्रेग्नेंसी नेब्रिंग डेथ/पीसीपीएनडीटी) की राज्य पर्यवेक्षी समिति गठित है. जिसकी बैठक अगस्त 2025 में हुई थी, लेकिन जिलों, ब्लॉकों और गांवों का कम लिंग अनुपात रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया है और ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल भी तैयार नहीं हुआ है.

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सिर्फ एक बैठक: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के अनुरूप राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और समीक्षा बोर्डों की सूचना दी गई है, लेकिन एक साल में सिर्फ एक बैठक हुई. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों वाले अधिनियम के तहत विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बोर्ड व्यवस्था लागू है और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

बलात्कार एवं यौन हिंसा के मामलों में अपनाई जा रही जरूरी प्रक्रियाएं: कॉमन रिव्यू मिशन की इस रिपोर्ट की मानें तो इसके अलावा बलात्कार एवं यौन हिंसा के मामलों के लिए मेडिको-लीगल जांच प्रोटोकॉल लागू हैं. गर्भावस्था होने पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम के अनुरूप जरूरी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं.

गर्भावर्तियों से जुड़ी सेवाओं में काफी कमी: मातृ स्वास्थ्य सेवाएं (गर्भावस्था पूर्व और बाद देखभाल) ज्यादातर सुविधाओं में उपलब्ध हैं और सूचियां व ट्रैकिंग रखी जा रही हैं, लेकिन मैटरनल काइलेकर प्रपत्रों (मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोफाइल कार्ड) और उच्च-जोखिम गर्भधारण रजिस्टरों में जानकारी पूरी नहीं रहतीं और कुछ जिलों में डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर की अनुपलब्धता व कैल्शियम, विटामिन-ए इंजेक्शन की स्टॉक-आउट जैसी समस्याएं देखी गईं.

दवा लिखते डॉक्टर (फोटो- ETV Bharat)

पहाड़ों में घर पर हो रहा प्रसव, डंडी कंडी से मरीज पहुंच रहे अस्पताल: दूरदराज क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रहा है. कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में होम डिलीवरी रिपोर्ट हुई हैं. मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पारंपरिक पालकी यानी डंडी कंडी आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है. इतना ही नहीं आशा वर्कर्स में हाई रिस्क वाले गर्भधारण और प्रवस के बाद देखभाल को लेकर प्रोत्साहन एवं भुगतान संबंधी जानकारी कम थी.

ऑलओवर क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट की मानें तो, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी संरचना मौजूद हैं, लेकिन मानव संसाधन की कमी, दवा व भंडारण व्यवस्थाओं की कमी, डायग्नोस्टिक सेवाओं का असमान वितरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य नेतृत्व की अनुपस्थिति जैसी चुनौतियां स्वास्थ्य सेवा की क्वालिटी और पहुंच को प्रभावित कर रही हैं.

वहीं, रिपोर्ट में पाया गया कि दूरदराज क्षेत्रों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ में काम करने की इच्छा बढ़ाने की जरूरत है. साथ ही समेकित मानव संसाधन नीति बनाने, मानव संसाधन सूचना प्रणाली को तत्काल रूप से लागू करने, दवा आपूर्ति और भंडारण ढांचे को भी सशक्त करने की जरूरत है.

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