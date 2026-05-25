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'आम जनता महंगाई की मार से परेशान, राहत देने के बजाय सरकार बोझ बढ़ाने का कर रही है काम'-पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की हर वस्तु महंगी हो रही है. गरीब-मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित.

HOODA ON PETROL PRICE HIKE
पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 25, 2026 at 5:56 PM IST

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रोहतक: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन सरकार राहत देने के बजाय बोझ बढ़ाने का काम कर रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पहले की तुलना में अब भी कम है, इसके बावजूद देश में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. इसकी बड़ी वजह डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत है."

'महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित': रोहतक स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "तेल की बढ़ी कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. परिवहन से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की हर वस्तु महंगी हो रही है. महंगाई के कारण गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है." हरियाणा सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि "प्रदेश सरकार को पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके जनता को राहत देनी चाहिए."

पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने महंगाई पर भाजपा सरकार पर बोला हमला (ETV Bharat)

'हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है': हुड्डा ने कहा कि "बढ़ती महंगाई और रोजगार की कमी के कारण प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है. उद्योगों और छोटे कारोबारों पर भी आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. सरकार के पास आम लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है." उन्होंने आरोप लगाया कि "हरियाणा की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है."

'जनता अब सरकार की नीतियों से हो चुकी है परेशान':पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है." शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा. हुड्डा ने कहा कि "सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति लगातार खराब हो रही है, लेकिन सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित है." उन्होंने कहा कि "जनता अब सरकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है."

'ये मेरी मर्जी है कि मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं': इस दौरान पत्रकारों ने जब पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को लेकर सवाल किया तो हुड्डा ने बेबाक अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि "ये मेरी मर्जी है कि मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं." साथ ही उन्होंने वरिष्ठ नेता बृजेन्द्र सिंह को लेकर कहा कि "वे अब बुजुर्ग हो चुके हैं. अगर वे उनके बारे में कुछ कहते हैं तो वह सब माफ है.

'आने वाले समय में जनता सरकार को जवाब देगी': हुड्डा ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं. उन्होंने कहा कि "उनका ध्यान फिलहाल प्रदेश के मुद्दों और जनता की समस्याओं पर है. उन्होंने दावा किया कि "आने वाले समय में जनता सरकार को जवाब देगी और प्रदेश में बदलाव होगा.

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