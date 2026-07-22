HBTU में पहली बार बनेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर, उद्यमियों की समस्याएं चुटकियों में हल
कुलपति बोले लेदर की ट्रेड से पढ़ाई करने वाले छात्र सीखेंगे उद्यमिता के गुर, कुछ समय पहले किया था कई इंडस्ट्री का दौरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 11:57 AM IST
कानपुर: शहर के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि (एचबीटीयू) से पढ़ाई करने वाले छात्र जहां सालों से तकनीकी रूप से दक्ष किए जा रहे हैं. वहीं, अब यहां प्रदेश का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर खुलने जा रहा है. इसके लिए सारी तैयारियां विवि स्तर से पूरी कर ली गई हैं.
इस सेंटर के संचालन से कानपुर के लेदर इंडस्ट्री से जुडे़ उद्यमियों की सभी समस्याएं चुटकियों में हल हो सकेंगी. इस पूरे मामले को लेकर विवि के कुलपति प्रो.शमशेर का कहना था, महज एक से दो माह में सेंटर का संचालन शुरू करा देंगे. उन्होंने कहा, कुछ माह पहले ही विवि के कई तकनीकी विशेषज्ञों संग कानपुर की तमाम लेदर इंडस्ट्रीज की विजिट करते हुए वहां की समस्याओं को देखा था.
उद्यमियों से सीधा संवाद किया था और उनकी जो मशीन आधारित जरूरते हैं वह जानकारी जुटाई गई थी. अब मशीनों की लिस्टिंग की जा चुकी है। विवि में सेंटर बनने से उद्यमियों संग छात्रों को भी कई लाभ होंगे. वह खुद लेदर संबंधी ट्रेड से पढ़ाई पूरी करने के बाद लेदर इंडस्ट्री के क्षेत्र में अपना करियर बना सकेंगे. नौकरी न करते हुए खुद अपना बिजनेस कर दूसरों को नौकरी दे सकेंगे.
पूर्व चेयरमैन बोले सफल संचालन रहा तो कई लाभ होंगे: वहीं, इस मामले पर काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलआई) के पूर्व चेयरमैन आरके जालान ने कहा कि अगर विवि में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का सफल संचालन हुआ तो इसके कई लाभ होंगे. बोले, कानपुर की लेदर इंडस्ट्री को पिछले कई सालों से सीएफसी की जरूरत रही है. अब इसके चलने से उद्यमियों को दूसरे शहरों की ओर रुख नहीं करना होगा. उनकी जो दिक्कतें हैं वह यहां पर ही दूर हो जाएंगी. इससे उनके खर्चे बचेंगे और उनका काम समय से पूरा हो जाएगा.