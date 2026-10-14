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देवभूमि के गांवों में अब और शुद्ध मिलेगा जल, कुओं, बावड़ियों की होगी निगरानी

प्राकृतिक जल स्रोतों से ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी मिलेगा ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों से ग्रामीण इलाकों की जनता को अब और शुद्ध पानी मिलेगा. ग्रामीण इलाकों में पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए पंचायत स्तर पर समितियां बनेंगी. उनके काम और प्रारूप को लेकर पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी की है. इस कार्य में जल शक्ति विभाग सहयोग करेगा. केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन टू पॉइंट ओ यानी 2.0 के तहत हिमाचल प्रदेश में ये निगरानी कार्य होगा. इसकी जिम्मेदारी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को दी गई है. इस बारे में अधिसूचना जारी कर गजट में प्रकाशन कर दिया गया है. ये समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और पानी की क्वालिटी की जांच में भी सहयोग देंगी. इसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का नाम भी दिया गया है. गांवों में पेयजल स्रोतों को बचाए रखने और लंबे समय तक उनकी स्थिरता व उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है.

गांवों में अब और शुद्ध मिलेगा जल अधिसूचना के अनुसार राज्य की ग्राम पंचायतों में पहले से गठित की गई ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को अब ग्राम पंचायत स्रोत संरक्षण समिति के रूप में कार्य करने के लिए दोहरी जिम्मेदारी दी गई है. हिमाचल के जल शक्ति विभाग ने राज्य के पंचायती राज विभाग से इस बारे में आग्रह किया था. कारण ये है कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन 2.0 के दिशा-निर्देश में ये प्रावधान करना जरूरी था. बता दें कि हिमाचल में जल जीवन मिशन 2.0 के संचालन के लिए जो निर्देश हैं, उनमें ग्रामीण इलाकों में पेयजल स्रोतों की निरंतरता व स्थिरता के साथ ही जल सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर स्रोत संरक्षण समिति गठित करने का प्रावधान है.