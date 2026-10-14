देवभूमि के गांवों में अब और शुद्ध मिलेगा जल, कुओं, बावड़ियों की होगी निगरानी
किसी पेयजल स्रोत में पानी गंदला पाए जाने या पानी की आपूर्ति में संकट आने पर समितियां इसकी सूचना समय पर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:53 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों से ग्रामीण इलाकों की जनता को अब और शुद्ध पानी मिलेगा. ग्रामीण इलाकों में पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए पंचायत स्तर पर समितियां बनेंगी. उनके काम और प्रारूप को लेकर पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी की है. इस कार्य में जल शक्ति विभाग सहयोग करेगा. केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन टू पॉइंट ओ यानी 2.0 के तहत हिमाचल प्रदेश में ये निगरानी कार्य होगा. इसकी जिम्मेदारी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को दी गई है. इस बारे में अधिसूचना जारी कर गजट में प्रकाशन कर दिया गया है. ये समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और पानी की क्वालिटी की जांच में भी सहयोग देंगी. इसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का नाम भी दिया गया है. गांवों में पेयजल स्रोतों को बचाए रखने और लंबे समय तक उनकी स्थिरता व उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है.
गांवों में अब और शुद्ध मिलेगा जल
अधिसूचना के अनुसार राज्य की ग्राम पंचायतों में पहले से गठित की गई ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को अब ग्राम पंचायत स्रोत संरक्षण समिति के रूप में कार्य करने के लिए दोहरी जिम्मेदारी दी गई है. हिमाचल के जल शक्ति विभाग ने राज्य के पंचायती राज विभाग से इस बारे में आग्रह किया था. कारण ये है कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन 2.0 के दिशा-निर्देश में ये प्रावधान करना जरूरी था. बता दें कि हिमाचल में जल जीवन मिशन 2.0 के संचालन के लिए जो निर्देश हैं, उनमें ग्रामीण इलाकों में पेयजल स्रोतों की निरंतरता व स्थिरता के साथ ही जल सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर स्रोत संरक्षण समिति गठित करने का प्रावधान है.
ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन संबंधी अधिसूचना
इसी कारण पंचायती राज विभाग ने जल शक्ति विभाग के आग्रह पर ये अधिसूचना जारी की है. इसमें ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को ही स्रोत संरक्षण समिति के रूप में कार्य करने की व्यवस्था की गई है. इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 11(2) के तहत 31 दिसंबर 2025 को ग्राम पंचायतों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन से जुड़ी अधिसूचना जारी की थी. अब इसी अधिसूचना को आगे बढ़ाते हुए इन समितियों को पेयजल स्रोतों के संरक्षण और स्थिरता से संबंधित अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है.
नई व्यवस्था के तहत समिति को ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी पेयजल स्रोतों का बुनियादी रिकॉर्ड और रजिस्टर मैंटेन करना होगा. साथ ही पेयजल स्रोतों से संबंधित जानकारी के डिजिटल माध्यम से निरीक्षण और निगरानी के लिए आवश्यक सूचनाएं भी उपलब्ध करवानी होंगी. इससे स्रोतों की स्थिति और पानी की उपलब्धता पर नियमित नजर रखी जा सकेगी. इसके अलावा ये समितियां पेयजल स्रोतों की सुरक्षा और रखरखाव भी देखेंगी. समितियों को पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशालाओं और फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से किए जाने वाले परीक्षणों में सहयोग करना होगा.
गंदा पानी पाए जाने पर होगा ये काम
यदि किसी पेयजल स्रोत में पानी गंदला पाया जाता है या पानी की आपूर्ति में संकट आता है तो समितियां इसकी सूचना समय पर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएगी. समिति ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजट तैयार करने और ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में भी योगदान देगी. इसके तहत स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता, आवश्यकता और संरक्षण से जुड़े उपायों की योजना तैयार करने में सहायता की जाएगी. समिति को जिला स्तर पर स्वीकृत छोटे जल पुनर्भरण और जल संरक्षण कार्य में भी सहयोग करना होगा.
यदि किसी पेयजल स्रोत के सूखने, पानी में गंदलापन आने या पाइपलाइन अथवा जलापूर्ति व्यवस्था में रिसाव मिलता है तो समय रहते संबंधित विभाग के ध्यान में मामला लाना होगा. पेयजल स्रोतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए समिति पुनर्भरण और स्रोतों के संरक्षण से जुड़े उपायों की योजना बनाने के साथ ही उसे क्रियान्वित करने में भी भूमिका निभाएगी. ये काम वीबी-जी राम-जी, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 और अन्य संबंधित योजनाओं के साथ मिलकर किया जाएगा.
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