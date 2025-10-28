ETV Bharat / state

फीस बढ़ोतरी और शिक्षकों की सैलरी पर कमेटियां कोई फैसला नहीं कर सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा न्यायिक अधिकार केवल जजों के पास होते हैं, जिसे कमेटी को सौंपा नहीं जा सकता.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 28, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि फीस बढ़ोतरी और शिक्षकों की सैलरी पर कमेटियां फैसला नहीं कर सकती हैं. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि भले ही कोर्ट ने क्षेत्रीय और केंद्रीय स्तर की कमेटियां गठित की हैं, लेकिन वे फीस बढ़ोतरी और शिक्षकों के वेतन से जुड़े मामलों में न्यायिक फैसला नहीं कर सकती हैं.

कोर्ट ने साफ किया कि न्यायिक अधिकार केवल जजों के पास होते हैं और इन्हें किसी कमेटी को नहीं सौंपा जा सकता है. हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी निजी स्कूलों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की. दरअसल, निजी स्कूलों ने सिंगल जज के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह छठे और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक शिक्षकों के वेतन और बकाया दिलाने के लिए क्षेत्रीय और केंद्रीय कमेटियों का गठन करें.

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सिंगल जज का आदेश कमेटियों को फीस बढ़ोतरी या वेतन भुगतान जैसे विवादों का फैसला करने का अधिकार देता है जो कानूनी रुप से गलत है. हाईकोर्ट ने कहा कि इन कमेटियों में शिक्षकों का कोई प्रतिनिधि नहीं था, जिससे उनका पक्ष ठीक से नहीं सुना जा सकता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोर्ट केवल फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां ही बना सकती है. इन कमेटियों का काम कोर्ट की मदद करना होता है न कि किसी विवाद पर फैसला देना. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करते हुए मामले पर दोबारा सुनवाई के लिए संबंधित बेंच को भेज दिया.

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
दिल्ली हाईकोर्ट
फीस बढ़ोतरी पर दिल्ली हाईकोर्ट
DELHI HC ON FEE HIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.