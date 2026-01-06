ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र: आतिशी के बयान की जांच करेगी विशेषाधिकार समिति, स्पीकर को दी गई ये शिकायत

सत्र में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में लालकिले में आयोजित कार्यक्रम को लेकर भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई.

दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र 2026
दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 6, 2026 at 10:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सुबह के हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू हुई. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की ओर से मीडिया को गुमराह किया गया है और सदन को भ्रमित करने वाले बयान दिए गए हैं. उन्होंने सोमवार को कहा कि सदस्यों को केवल मास्क पहनने के कारण विधानसभा से बाहर कर दिया गया, जो कि बिलकुल झूठ है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष के चार विधायकों संजीव झा, सोम दत्त, कुलदीप कुमार एवं जरनैल सिंह को सदन से निलंबित किए जाने का एकमात्र कारण कार्यवाही में जानबूझकर व्यवधान किया जाना था. इसका मास्क पहनने से कोई संबंध नहीं था. किसी भी स्तर पर किसी सदस्य को केवल मास्क पहनने के कारण न तो निष्कासित किया गया और न ही निलंबित. इस प्रकार के दावे तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण हैं. साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, विधायक संजीव झा और अन्य नेताओं की ओर से कुत्तों की गिनती कराने की झूठी खबर फैलाने की भी शिकायत भाजपा विधायक अजय महावर द्वारा स्पीकर को दी गई. स्पीकर ने इस मामले को भी विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है.

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)

विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया विषय: सदन की अवमानना की श्रेणी में आने वाले आचरण को देखते हुए, इस विषय को नियम 82 के अंतर्गत विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया है. नियम के अनुसार, अध्यक्ष किसी भी विशेषाधिकार या अवमानना से संबंधित प्रश्न को जांच, परीक्षण या प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं और सदन को इसकी सूचना दे सकते हैं. यह संदर्भ पूर्णतः नियम की भावना और दायरे में किया गया है. यह भी उल्लेखनीय है कि नियम 221 के तहत विशेषाधिकार समिति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रकरण से संबंधित साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह परीक्षण करे कि क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है, उल्लंघन की प्रकृति क्या है और उससे जुड़ी परिस्थितियों का परीक्षण कर उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करे.

शहीदी दिवस कार्यक्रम पर भी हुई चर्चा: दिल्ली विधानसभा में सरकार की तरफ से गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में लालकिले में आयोजित कार्यक्रम को लेकर भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई. यह चर्चा दो घंटे तक चली. इसमें सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, विधायक तरविंदर सिंह मारवाह, अरविंदर सिंह लवली ने भाग लिया. वहीं, विपक्ष की ओर से विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान और अजय दत्त ने भाग लिया.

प्रदूषण पर बुधवार को चर्चा: चर्चा खत्म होने के बाद जब उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की. इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उनको रोकते हुए कहा कि प्रदूषण पर चर्चा के लिए बुधवार का दिन तय है. इसलिए अभी उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने दें. इस पर आतिशी ने कहा कि सुबह से कुत्तों की गिनती पर चर्चा करा रहे हैं. जबकि प्रदूषण बड़ा मुद्दा है. इस पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आतिशी की टिप्पणी को गुरुओं के अपमान से जोड़ते हुए माफी की मांग शुरू कर दी, जिससे हंगामे की स्थिति बन गई. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आतिशी की टिप्पणी की जांच करके बुधवार को निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही तब सत्ता पक्ष के विधायक शांत हुए.

मंत्री ने कहा- यह स्वीकार्य नहीं: आतिशी की टिप्पणी का विरोध करते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिल्ली की धरती पर हुई और यह केवल सिख समाज ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र और विश्व मानवता के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा गुरु साहब के नाम के साथ एक ही वाक्य में असंवेदनशील और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा गुरु साहब के नाम में आपत्तिजनक शब्द स्वीकार्य नहीं
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा गुरु साहब के नाम में आपत्तिजनक शब्द स्वीकार्य नहीं (ETV Bharat)

निंदा प्रस्ताव लाने का समर्थन: उन्होंने कहा जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की बात हो रही हो, उस समय किसी भी प्रकार का अपशब्द, चाहे किसी भी भाव में कहा गया हो, पाप के समान है. गुरु साहब के नाम के साथ ऐसा शब्द बोलना असम्मानजनक है और इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए. प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर चर्चा के लिए सरकार पहले ही अलग से पूरा दिन निर्धारित कर चुकी है, लेकिन शहादत जैसे पवित्र विषय को भटकाने का प्रयास निंदनीय है. उन्होंने इस विषय पर सरकार की ओर से निंदा प्रस्ताव लाने का भी समर्थन किया.

उपलब्धियों को गिनाया: सत्र के अंतिम एक घंटे में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा हुई. चर्चा की शुरुआत कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज ने की. इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई और विधायकों ने भी इसमें हिस्सा लिया. इस दौरान सत्ता पक्ष ने अपनी सरकार के 11 माह की सरकार के कामकाज की तारीफ की और उपलब्धियों को गिनाया.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली विधानसभा: 'फांसी घर' विवाद में केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश

बोर्ड परीक्षाओं का डर..! CBSE ने शुरू किया साइको-सोशल काउंसलिंग; भारत सहित विदेशों से जुड़े 73 विशेषज्ञ

अब कोर्ट के बाहर समझौता होने पर भी पूरी कोर्ट फीस होगी वापस, दिल्ली विधानसभा ने पास किया संशोधन बिल

TAGGED:

दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र 2026
ASSEMBLY SPEAKER VIJENDRA GUPTA
DELHI ASSEMBLY WINTER SESSION 2026
DELHI ASSEMBLY WINTER SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.