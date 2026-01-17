ETV Bharat / state

राज्य सरकार ने धान के उठाव पर लगाया रोक, प्रदेश भर की समितियां में हड़कंप, रीसाइक्लिंग की शिकायतों के बाद फैली अव्यवस्था

उपार्जन केंद्रों में धान जाम होने के बाद समिति प्रबंधक और राइस मिलर भी टेंशन में हैं.

Ban imposed on lifting of paddy
राज्य सरकार ने धान के उठाव पर लगाया रोक (ETV Bharat)
Published : January 17, 2026 at 8:21 PM IST

कोरबा: धान खरीदी अभियान के अंतिम चरण में अव्यवस्थाएं चरम पर है. कस्टम मिलिंग उपार्जन नीति के तहत प्रदेश के कई जिलों में धान के रीसाइक्लिंग की शिकायतें मिली हैं. जिसके बाद शनिवार को मार्कफेड ने समिति से धान के उठाव पर आगामी आदेश पर रोक लगा दिया है. मिलर मॉड्यूल में इसकी जानकारी पेज ओपन करते ही दिख रही है. राइस मिलर्स और सहकारी समितियों की परेशानी बढ़ गई है. प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है.

राज्य सरकार ने धान के उठाव पर लगाया रोक

ऑनलाइन गेट पास जारी नहीं होने पर शनिवार को कोरबा में भी किसी भी उपार्जन केंद्र में धान का उठाव नहीं पहुंच हुआ है. कोरबा की समितियों में 6 लाख 56 हजार 740.40 क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदा गया धान जाम हो गया है. जिसकी कीमत 151 करोड़ 5 लाख 2 हजार 920 रुपए है. शनिवार को प्रदेश भर के उपार्जन केदो की यही स्थिति बनी हुई है जहां हजारों क्विंटल धान जाम है इसका उठाव नहीं किया गया है. इससे भी बड़ी समस्या यह है कि जल्द ही जाम पड़े धान का उठाव नहीं हुआ, तो धान के शार्टेज होने के साथ ही साथ धान खरीदी की प्रक्रिया बंद करने की प्रबल संभावना है.

धान खरीदी की प्रक्रिया में लगातार बदइंतजामी

सत्ता में आने से पूर्व ही भाजपा ने जन घोषणा पत्र के वादों में किसानों को मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य प्रदान करने का वादा किया था. पिछले 2 सालों से सरकार किसी तरह इन वादों पर खरा जरूर उतरी. वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2025 -26 में लगातार बदइंतजामी की शिकायतें मिली हैं.

धान बेचने के लिए एग्रिस्टैक पोर्टल में पंजीयन से लेकर डिजिटल क्राप सर्वे(गिरदावरी) के बाद सत्यापन आदि के नाम पर टोकन का पेंच फंसा. अब समिति स्तर पर खरीदे गए धान की राइस मिलर्स को डीओ जारी करने के बाद भी उठाव पर बैन लगाया गया है.
कोरबा में इतने धान खरीदी का टारगेट

कोरबा को इस साल 31 लाख 19 हजार क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य दिया गया. जिसके विरुद्ध 41 समितियों के 65 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 33 हजार 846 किसानों से तकरीबन 20 लाख 63 हजार 575.20 क्विंटल धान की खरीदी हुई है. जिसमें से फिलहाल 6 लाख 56 हजार 740.40 धान जाम है.

गेट पास जारी होने के बाद ही वाहन की एंट्री

मार्कफेड की ओर से राइस मिलर्स को जारी किए गए डीओ(डिलीवरी ऑर्डर) के आधार पर धान परिवहन होता है. समितियों द्वारा वाहनों को ऑनलाइन गेट पास जारी करने के उपरांत ही उठाव होता है. पारदर्शित के लिए इसमें वाहन का नंबर फोटो भी अटैच रहता है. राज्य शासन द्वारा उठाव पर रोक लगाने से गेट पास ही जारी नहीं हो सका है. यहां तक कि ऑनलाइन बारदाना भी जारी नहीं हो पा रहा है.


राइस मिलर भी होंगे परेशान

उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव नहीं होने पर न केवल समिति बल्कि राइस मिलर्स को भी आर्थिक नुकसान होता है. राइस मिलर्स 2 माह के लिए किराए पर दर्जनों वाहन हायर करते हैं. मिलरों के दर्जनों डीओ पेंडिंग हैं. जिसके एवज में उन्हें धन का उठाव करना है. ऐसे में उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.



घनश्याम कंवर, खाद्य अधिकारी और धान खरीदी के नोडल का बयान

राइस मिलरों के मॉड्यूल में धान लोडिंग कार्य में रोक लगने है. पूरे प्रदेश की यह व्यवस्था है. शासन स्तर से धान के उठाव पर रोक लगाया गया है. हालांकि पूर्व में डीओ जारी किए गए थे. जिसके आधार पर उठाव किया जाएगा. फिलहाल जब तक आगामी आदेश नहीं मिलता. तब तक उठाव पर रोक है. उपार्जन केंद्र में समितियों को कहा गया है कि धान खरीदी पर रोक नहीं लगानी है. स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाकर किसानों से धान खरीदी करनी है:

