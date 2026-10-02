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निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की हार की जांच के लिए कमेटी का गठन, 7 दिन में देगी रिपोर्ट

प्रेस से बातचीत करते डोटासरा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: अजमेर, पाली में पार्टी की बढ़त के बावजूद भी कांग्रेस प्रत्याशियों की हार और बोर्ड नहीं बनने सहित अजमेर सहित कई अन्य निकायों में पार्षदों की क्रॉस वोटिंग और पार्टी नेताओं की भूमिका की जांच के लिए आखिरकार प्रदेश कांग्रेस ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को जांच कमेटी का संयोजक नियुक्त किया गया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की एक बैठक में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे.