JMI में स्टूडेंट्स यूनियन का संविधान बनाने के लिए समिति गठित, 2006 में भंग हुआ था छात्र संघ
विश्वविद्यालय प्रशासन ने गालिब की ऐतिहासिक प्रतिमा पर लिखावट किए जाने और परिसर की अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचने पर चिंता जताई है.
Published : October 21, 2026 at 9:45 PM IST
नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्टूडेंट्स यूनियन का संविधान तैयार करने के लिए समिति गठित करने का फैसला किया है. कुलपति प्रो. मजहर आसिफ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. समिति 2006 में छात्र संघ भंग किए जाने के कारणों, अदालती फैसलों और लिंगदोह समिति की सिफारिशों की समीक्षा करेगी. वहीं, 12 अक्टूबर से गालिब लॉन में प्रदर्शन कर रहे भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है.
जामिया प्रशासन के अनुसार, विश्वविद्यालय अधिनियम, 1988 की धारा 23(J) और (K) के तहत 'जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन' (JMISU) का संविधान तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है. समिति छात्र संघ के गठन और चुनाव से जुड़े कानूनी व संस्थागत पहलुओं की जांच करेगी. इसमें छात्र संघ से संबंधित अदालती आदेशों, विश्वविद्यालय के नियमों और अध्यादेशों तथा लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा. विश्वविद्यालय में पिछली स्टूडेंट्स यूनियन को 2006 में भंग कर दिया गया था. ऐसे में करीब दो दशक बाद छात्र प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पिछले वर्षों में कानूनी और संस्थागत स्तर पर हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की व्यापक समीक्षा जरूरी है.
छात्रों से दो दौर की बातचीत, मिनट्स पर नहीं बनी सहमति: विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए 18 अक्टूबर को वरिष्ठ डीन और प्रोफेसरों की सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की थी. समिति ने 19 अक्टूबर की सुबह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत शुरू की. इसके बाद छात्र प्रतिनिधियों को डीन ऑफ सोशल साइंसेज के कार्यालय में चर्चा के लिए बुलाया गया. 20 अक्टूबर को हुई करीब दो घंटे की बैठक में छात्रों की शिकायतों और मांगों पर चर्चा हुई. उसी दिन शाम को डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर (DSW) के कार्यालय में एक और बैठक हुई. इसका उद्देश्य बातचीत के बिंदुओं और छात्रों के सुझावों को बैठक के आधिकारिक विवरण यानी मिनट्स में शामिल करना था.
कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक: छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और छात्र प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए 21 अक्टूबर को कुलपति प्रो. मजहर आसिफ की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी, उच्चस्तरीय समिति के सदस्य, सभी संकायों के डीन, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, परीक्षा नियंत्रक, शैक्षणिक मामलों के डीन, मुख्य प्रॉक्टर, सभी प्रोवोस्ट, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी और सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए. बैठक में समिति की सिफारिशों और छात्रों के साथ हुई बातचीत की समीक्षा की गई. साथ ही, परिसर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए चर्चा हुई.
भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के लिए मेडिकल टीम तैनात: प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. इरशाद हुसैन नकवी की देखरेख में मेडिकल टीम तैनात की है. यह टीम भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करेगी. जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए प्रदर्शन स्थल पर एम्बुलेंस भी खड़ी की गई है.
प्रदर्शन के लिए गेट नंबर 18 निर्धारित: जामिया प्रशासन ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है. विश्वविद्यालय छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार, चिंताएं और असहमति व्यक्त करने का अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी के तहत प्रशासन ने छात्र प्रदर्शनों के लिए गेट नंबर 18 निर्धारित किया है. हालांकि, छात्र 12 अक्टूबर से गालिब लॉन में प्रदर्शन कर रहे हैं.
गालिब की प्रतिमा और परिसर की संपत्ति को नुकसान पर जताई चिंता: विश्वविद्यालय प्रशासन ने गालिब की ऐतिहासिक प्रतिमा पर लिखावट किए जाने और परिसर की अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचने पर चिंता जताई है. प्रशासन के मुताबिक, गेट नंबर 7 समेत अन्य प्रवेश द्वारों, दीवारों, विभागीय इमारतों के बाहरी हिस्सों और सार्वजनिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचना खेदजनक है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने गालिब की प्रतिमा के आसपास के सेंट्रल लॉन और उससे जुड़ी संपत्ति को हुए नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की. प्रशासन ने छात्रों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का जिम्मेदारी के साथ करें और विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक विरासत व बुनियादी ढांचे की रक्षा करें.
जामिया प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्र संघ और प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे का समाधान जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988, विश्वविद्यालय के लागू नियमों व अध्यादेशों, अदालती आदेशों और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप निकालने का प्रयास किया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वह छात्रों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के साथ परिसर में शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रशासन ने शैक्षणिक माहौल, संस्थान की विरासत और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बनाए रखने पर भी जोर दिया है.
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