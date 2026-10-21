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JMI में स्टूडेंट्स यूनियन का संविधान बनाने के लिए समिति गठित, 2006 में भंग हुआ था छात्र संघ

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ( File Photo )

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्टूडेंट्स यूनियन का संविधान तैयार करने के लिए समिति गठित करने का फैसला किया है. कुलपति प्रो. मजहर आसिफ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. समिति 2006 में छात्र संघ भंग किए जाने के कारणों, अदालती फैसलों और लिंगदोह समिति की सिफारिशों की समीक्षा करेगी. वहीं, 12 अक्टूबर से गालिब लॉन में प्रदर्शन कर रहे भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है.

जामिया प्रशासन के अनुसार, विश्वविद्यालय अधिनियम, 1988 की धारा 23(J) और (K) के तहत 'जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन' (JMISU) का संविधान तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है. समिति छात्र संघ के गठन और चुनाव से जुड़े कानूनी व संस्थागत पहलुओं की जांच करेगी. इसमें छात्र संघ से संबंधित अदालती आदेशों, विश्वविद्यालय के नियमों और अध्यादेशों तथा लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा. विश्वविद्यालय में पिछली स्टूडेंट्स यूनियन को 2006 में भंग कर दिया गया था. ऐसे में करीब दो दशक बाद छात्र प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पिछले वर्षों में कानूनी और संस्थागत स्तर पर हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की व्यापक समीक्षा जरूरी है.