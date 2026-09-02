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UPTET 2026 रिज़ल्ट के बाद उपजे असंतोष को लेकर 5 सदस्यीय समिति गठित, ज़ल्द होगा फ़ैसला

UPTET 2026 रिज़ल्ट के बाद उपजे असंतोष को लेकर 5 सदस्यीय समिति गठित. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने अवगत कराया है कि विज्ञापन संख्या 01/2026 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) की लिखित परीक्षा का परिणाम 26 अगस्त को घोषित किया गया था. परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा अपने असंतोष के संबंध में आयोग कार्यालय पर स्वयं उपस्थित होकर, रजिस्टर्ड डाक एवं ई-मेल के माध्यम से प्रत्यावेदन प्राप्त कराए जा रहे हैं. UPTET 2026 रिज़ल्ट के बाद उपजे असंतोष को लेकर 5 सदस्यीय समिति गठित. (ईटीवी भारत) डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग ने प्राप्त प्रत्यावेदनों के त्वरित एवं निष्पक्ष निराकरण के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है. गठित समिति प्राप्त प्रत्यावेदनों के समस्त पहलुओं का गहन परीक्षण कर अपनी आख्या आयोग के समक्ष यथाशीघ्र उपलब्ध कराएगी.