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व्याख्यान पर विवाद: मणिशंकर अय्यर के बयानों की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित

कनोडिया कॉलेज में व्याख्यान में पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर फिर से अशोभनीय टिप्पणी की थी.

Ex Minister Mani Shankar Aiyar
पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर (Etv Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 7:29 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: राजधानी जयपुर के कनोडिया कॉलेज में पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के व्याख्यान के दौरान हुई बयानबाजी के मामले में अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी है. आयुक्त डॉ. ओ.पी. बैरवा की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, यह समिति बीते सप्ताह कॉलेज में आयोजित व्याख्यान के दौरान हुई घटनाओं और बयानबाजी की समग्र जांच करेगी. साथ ही समिति को तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.

कनोडिया कॉलेज में बीते सप्ताह 'भारत का भविष्य: छद्म हिंदुत्व या धर्मनिरपेक्ष भारत' विषय पर मणिशंकर अय्यर का व्याख्यान आयोजित हुआ था, जिसमें दिए गए बयानों के बाद विवाद खड़ा हो गया था. अब आयुक्तालय की ओर से गठित जांच समिति पूरे मामले की तथ्यात्मक पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. यह जांच दल राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य प्रो. अनिल खंडेलवाल के संयोजन में काम करेगा. इसके अलावा इस समिति में प्रो. आर.एस. राठौड़, प्रो. आर.एस. मीना, प्रो. आलोक श्रीवास्तव और प्रो. समीर पालीवाल शामिल हैं.

पढ़ें: मणिशंकर अय्यर ने फिर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, बोले- झूठ बोलकर प्रधानमंत्री बने

व्याख्यान में अय्यर के बोल: कनोडिया कॉलेज में आयोजित व्याख्यान में पूर्व केंद्रीय मंत्री अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर तीखी टिप्पणी की थी. उन्होंने 'लव जिहाद' जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक रूप से गढ़ी गई अवधारणा बताया था और कहा था कि धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ना देश के लिए खतरनाक हो सकता है. अय्यर ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी प्रधानमंत्री की जाति को लेकर टिप्पणी नहीं की, बल्कि उनके अनुसार उनके शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया. उन्होंने भारत की विविधता और धर्मनिरपेक्षता को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए 'हिंदू राष्ट्र' की अवधारणा का भी विरोध किया था.

व्याख्यान के बाद हुआ था विरोध: व्याख्यान के बाद अय्यर के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कनोडिया कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया था. कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर अय्यर के खिलाफ नारेबाजी की, उनकी सांकेतिक अर्थी निकाली और पुतला दहन किया. प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो नेताओं ने अय्यर के बयान को प्रधानमंत्री का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि इस तरह की बयानबाजी को प्रदेश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा.

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