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व्याख्यान पर विवाद: मणिशंकर अय्यर के बयानों की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित

पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के कनोडिया कॉलेज में पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के व्याख्यान के दौरान हुई बयानबाजी के मामले में अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी है. आयुक्त डॉ. ओ.पी. बैरवा की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, यह समिति बीते सप्ताह कॉलेज में आयोजित व्याख्यान के दौरान हुई घटनाओं और बयानबाजी की समग्र जांच करेगी. साथ ही समिति को तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. कनोडिया कॉलेज में बीते सप्ताह 'भारत का भविष्य: छद्म हिंदुत्व या धर्मनिरपेक्ष भारत' विषय पर मणिशंकर अय्यर का व्याख्यान आयोजित हुआ था, जिसमें दिए गए बयानों के बाद विवाद खड़ा हो गया था. अब आयुक्तालय की ओर से गठित जांच समिति पूरे मामले की तथ्यात्मक पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. यह जांच दल राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य प्रो. अनिल खंडेलवाल के संयोजन में काम करेगा. इसके अलावा इस समिति में प्रो. आर.एस. राठौड़, प्रो. आर.एस. मीना, प्रो. आलोक श्रीवास्तव और प्रो. समीर पालीवाल शामिल हैं. पढ़ें: मणिशंकर अय्यर ने फिर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, बोले- झूठ बोलकर प्रधानमंत्री बने