यौन शोषण के दो आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग के साथ किया था अनाचार

कोंडागांव पुलिस ने यौन शोषण के दो आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है.दोनों में से एक आरोपी पेशे से वकील है.

यौन शोषण के दो आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 18, 2026 at 1:29 PM IST

कोंडागांव : नाबालिग से यौन शोषण के गंभीर मामले में कोंडागांव पुलिस ने दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.


क्या था मामला ?

पीड़िता के साथ जब वाक्या हुआ था तब वो नाबालिग थी.इस मामले की शिकायत पुरानी बस्ती थाना रायपुर में दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि कोंडागांव निवासी दो लोगों ने उसका यौन शोषण किया.इस आधार पर वहां जीरो क्रमांक का अपराध कायम किया गया. बाद में डायरी थाना कोतवाली कोंडागांव प्राप्त होने पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई.

दोनों आरोपियों ने कबूल किया अपराध

विवेचना के दौरान पुलिस ने पहले आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी के अपराध स्वीकार करने पर उसे 14 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.आपको बता दें कि इस मामले का आरोपी पेशे से वकील है.इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की.दूसरे आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया. जिसके बाद 16 फरवरी 2026 को उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.इस मालमे का दूसरा आरोपी कबाड़ी व्यवसायी है.

यौन शोषण के दो आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

यौन शोषण के मामले में आगे की विवेचना जारी है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी- रुपेश कुमार, एसडीओपी


आपको बता दें कि यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ समाज में गुस्सा है.वहीं पेशे से वकील और कानून के जानकार की मामले में संलिप्तता कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है.वहीं नाबालिग ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है.

