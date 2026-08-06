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लखनऊ छावनी में कमीशनिंग समारोह, कैडेट्स को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अफसरों के तौर पर किया गया कमीशन

लखनऊ छावनी में कमीशनिंग समारोह. ( Photo Credit; Central Command )

लखनऊ : मध्य कमान के कमांड अस्पताल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कमांडेंट मेजर जनरल आलोक भल्ला और प्रिंसिपल मैट्रन ब्रिगेडियर प्रमीला केपी के नेतृत्व में लखनऊ छावनी में गुरुवार को कमीशनिंग समारोह-2026 आयोजित किया गया. इस समारोह में ग्रेजुएट होने वाले कैडेटों को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) के अधिकारियों के तौर पर सफलतापूर्वक कमीशन किया गया. मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि यह समारोह कड़ी एकेडमिक शिक्षा, प्रोफेशनल नर्सिंग ट्रेनिंग और मिलिट्री अनुशासन के सफल समापन का प्रतीक था, जो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज़ में ग्रेजुएट्स की औपचारिक एंट्री को दर्शाता है. उन्होंने बताया कि इस दौरान समारोह में सेना चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज के कमांडेंट और एएमसी अभिलेख प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जे. देबनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. ग्रेजुएट कैडेट को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कमीशन किया गया. (Photo Credit; Central Command)