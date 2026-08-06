लखनऊ छावनी में कमीशनिंग समारोह, कैडेट्स को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अफसरों के तौर पर किया गया कमीशन
ग्रेजुएट होने वाले कैडेटों को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) के अधिकारियों के तौर पर सफलतापूर्वक कमीशन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 11:02 PM IST
लखनऊ : मध्य कमान के कमांड अस्पताल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कमांडेंट मेजर जनरल आलोक भल्ला और प्रिंसिपल मैट्रन ब्रिगेडियर प्रमीला केपी के नेतृत्व में लखनऊ छावनी में गुरुवार को कमीशनिंग समारोह-2026 आयोजित किया गया. इस समारोह में ग्रेजुएट होने वाले कैडेटों को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) के अधिकारियों के तौर पर सफलतापूर्वक कमीशन किया गया.
मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि यह समारोह कड़ी एकेडमिक शिक्षा, प्रोफेशनल नर्सिंग ट्रेनिंग और मिलिट्री अनुशासन के सफल समापन का प्रतीक था, जो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज़ में ग्रेजुएट्स की औपचारिक एंट्री को दर्शाता है. उन्होंने बताया कि इस दौरान समारोह में सेना चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज के कमांडेंट और एएमसी अभिलेख प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जे. देबनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे.
उनके साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी, गण्यमान्य व्यक्ति, फैकल्टी सदस्य, पूर्व छात्र और ग्रेजुएट होने वाले कैडेटों के गौरवान्वित परिवार भी मौजूद थे. नए कमीशन हुए अधिकारियों ने ब्रिगेडियर परवीन रानी, ब्रिगेडियर एमएनएस, मध्य कमान से दिलाई गई प्रोफेशनल शपथ ली. उन्होंने नैतिक नर्सिंग प्रैक्टिस, क्लिनिकल उत्कृष्टता, करुणा और राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया.
लेफ्टिनेंट जनरल जे देबनाथ ने नव कमीशनिंग अधिकारियों को बधाई दी और आर्म्ड फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और हेल्थकेयर क्षमताओं को मजबूत करने में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला. पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि एकेडमिक्स, क्लिनिकल दक्षता, नेतृत्व और ओवरऑल परफॉर्मेंस में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित किया गया. समारोह का समापन ग्रुप फोटोग्राफ के साथ हुआ, जो नए कमीशन हुए अधिकारियों के प्रोफेशनल सफर में एक गर्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ.
यह भी पढ़ें : RTI का दुरुपयोग और अदालत की अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त, याचिकाकर्ता पर लगाया 6.70 लाख रुपये का जुर्माना