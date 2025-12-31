नशे की तस्करी पर एक्शन: 15 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त, नाइजीरियन नागरिक सहित पांच दबोचे
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 179.09 ग्राम स्मैक, 12.26 ग्राम एमडी ड्रग, 27.17 ग्राम कोकीन और नशीली दवा की दो टैबलेट मिली है.
Published : December 31, 2025 at 6:30 PM IST
जयपुर: नए साल की पूर्व संध्या पर राजधानी में नशे की तस्करी करने वाले तस्करों और ड्रग पैडलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मादक अलग-अलग मादक पदार्थ जब्त किए हैं. इनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है.
पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने जयपुर में तीन अलग-अलग कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ संगीता सांसी, अब्दुल गफ्फार, आरिफ मोहम्मद, ऑगस्टीन और विजय सोलंकी को गिरफ्तार किया है. ऑगस्टीन नाइजीरिया का नागरिक है. उसके पास भारत का वैध वीजा और पासपोर्ट भी नहीं है. आरोपियों के कब्जे से 179.09 ग्राम स्मैक, 12.26 ग्राम एमडी ड्रग (क्रिस्टल), 27.17 ग्राम कोकीन और नशीली दवा की दो टैबलेट मिली है. एक कार भी जब्त की गई है.
बगरू में महिला के पास मिली स्मैक: बगरू थाना इलाके में नशे की तस्करी की जानकारी मिलने पर सीएसटी ने बगरू थाना पुलिस के साथ दबिश देकर संगीता सांसी को गिरफ्तार किया है. वह अजमेर में सांसी बस्ती की रहने वाली है. उसके पास 77.1 ग्राम स्मैक जब्त की गई है. उसके खिलाफ बगरू थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है है. वह स्मैक कहां से लाती थी और किस माध्यम से बेचती थी. इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है.
शिवदासपुरा में तीन आरोपी पकड़े: शिवदासपुरा थाना इलाके में सीएसटी ने स्थानीय पुलिस के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया और अब्दुल गफ्फार खान, आरिफ मोहम्मद व विजय सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से 102.8 ग्राम स्मैक बरामद की गई है. गफ्फार आजनोटा गांव का निवासी है. आरिफ चांदमा कलां का और विजय उत का खेड़ा का निवासी है. उनके खिलाफ शिवदासपुरा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.
एमडी सप्लाई करने आ रहा था नाइजीरियन: उन्होंने बताया कि सीएसटी को जानकारी मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति बस से दिल्ली से जयपुर आ रहा है. इसके पास मादक पदार्थ होने की सूचना मिली. टीम ने कानोता थाना पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए ऑगस्टीन को गिरफ्तार किया है. वह मूलतः नाइजीरिया का रहने वाला है और फिलहाल फरीदाबाद में किराए पर रहता है. उसके कब्जे से 12.26 ग्राम एमडी ड्रग, 27.17 ग्राम कोकीन और नशीली दवा के दो टैबलेट मिले हैं. उसके खिलाफ कानोता थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.