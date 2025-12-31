ETV Bharat / state

नशे की तस्करी पर एक्शन: 15 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त, नाइजीरियन नागरिक सहित पांच दबोचे

जयपुर: नए साल की पूर्व संध्या पर राजधानी में नशे की तस्करी करने वाले तस्करों और ड्रग पैडलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मादक अलग-अलग मादक पदार्थ जब्त किए हैं. इनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है.

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने जयपुर में तीन अलग-अलग कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ संगीता सांसी, अब्दुल गफ्फार, आरिफ मोहम्मद, ऑगस्टीन और विजय सोलंकी को गिरफ्तार किया है. ऑगस्टीन नाइजीरिया का नागरिक है. उसके पास भारत का वैध वीजा और पासपोर्ट भी नहीं है. आरोपियों के कब्जे से 179.09 ग्राम स्मैक, 12.26 ग्राम एमडी ड्रग (क्रिस्टल), 27.17 ग्राम कोकीन और नशीली दवा की दो टैबलेट मिली है. एक कार भी जब्त की गई है.

बगरू में महिला के पास मिली स्मैक: बगरू थाना इलाके में नशे की तस्करी की जानकारी मिलने पर सीएसटी ने बगरू थाना पुलिस के साथ दबिश देकर संगीता सांसी को गिरफ्तार किया है. वह अजमेर में सांसी बस्ती की रहने वाली है. उसके पास 77.1 ग्राम स्मैक जब्त की गई है. उसके खिलाफ बगरू थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है है. वह स्मैक कहां से लाती थी और किस माध्यम से बेचती थी. इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है.