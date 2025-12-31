ETV Bharat / state

23 जनवरी से रायपुर में लागू होगी कमिश्नरेट प्रणाली, कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला

15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने किया था ऐलान: 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ऐलान किया था कि रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी. इसके बाद से लगातार इस पर काम किया जा रहा था. अब 23 जनवरी से ये सिस्टम लागू भी हो जाएगा.

रायपुर: 23 जनवरी से रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी. कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला हुआ है. 31 दिसंबर 2025 साल के अंतिम दिन हुई सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें रायपुर में कमिश्नर प्रणाली व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया.

इसे लेकर क्या क्या हुआ: ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया. इस समिति के अध्यक्षता एडीजी प्रदीप गौतम को दी गई है. इनके अलावा रायपुर रेंज के आईजी भी इस टीम में रहे. वहीं DIG संतोष सिंह जो इससे पहले रायपुर के SSP थे, वे भी टीम में रहे.

देश में कब से है यह व्यवस्था?: भारत में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था काफी पुरानी है. भारत की आजादी से पहले ही पुलिस कमिश्नरी का प्रारूप रहा है. भारत में पहली पुलिस कमिश्नरी 1864 में कोलकाता में लागू की गई थी. उसके बाद 1866 में ब्रिटिश काल में ही मुंबई और आजादी से कुछ पहले 1939 में चेन्नई में लागू किया गया था. भारत की आजादी के बाद यह व्यवस्था भारत के कई महानगरों में लागू है.

कमिश्नर सिस्टम में पुलिस के पास होते हैं ये अधिकार और पावर