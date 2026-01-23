ETV Bharat / state

कमिश्नर संजीव शुक्ला ने पदभार किया ग्रहण, कहा क्राइम कंट्रोल करना पहला लक्ष्य,नई टीम उत्साह के साथ करेगी काम

रायपुर : रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पदभार ग्रहण कर लिया है. आपको बता दें कि रायपुर संभाग आयुक्त कार्यालय को रायपुर पुलिस कमिश्नर का दफ्तर बनाया गया है. जहां पर शुक्रवार को आईपीएस डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पुलिस कमिश्नर के पद पर पदभार ग्रहण किया.







''क्राइम कंट्रोल करना पहला लक्ष्य''



रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने कहा कि "रायपुर राजधानी में शासन ने कमिश्नरेट सिस्टम चालू किया है. जिसके बाद पद स्थापना मेरी की गई है. मैंने ज्वाइन भी कर लिया है. बाकी अधिकारी शुक्रवार की शाम या शनिवार को ज्वाइन कर लेंगे. जॉइनिंग पूरी होने के बाद अधिकारी काम शुरू करेंगे.पहली प्राथमिकता के बारे में पूछे जाने पर रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने कहा कि "पुलिस की प्राथमिकता है. वह हमेशा से अपराध नियंत्रण और अपराधों की रोकथाम.यदि अपराध हो जाए तो अपराधियों को पकड़ना होता है. इसके साथ ही साथ बड़ा शहर होने के कारण यातायात की समस्या है. यातायात व्यवस्थित रहे सुचारू रहे.









शहर में अपराध नियंत्रित रहे,परंपरागत पुलिस के जो सब काम है उसके साथ-साथ देशी पुलिसिंग हमारी मजबूत हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे. अभी भी रायपुर जिस तरीके से चलता था उसमें कोई चुनौती या चैलेंज का विषय नहीं है. अभी जो अधिकारी पदस्थ हैं. वही रायपुर को देख रहे थे. वही अधिकारी आगे भी काम करते रहेंगे, लेकिन अब अधिक उत्साह से काम करेंगे- संजीव शुक्ला, कमिश्नर रायपुर

कमिश्नर संजीव शुक्ला ने पदभार किया ग्रहण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शासन की जिम्मेदारी में खरा उतरेंगे

नवनियुक्त कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने कहा कि शासन ने बहुत विश्वास करके जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी है. इसके साथ ही जनता की भी काफी अपेक्षाएं हैं, तो हम सब नई टीम हैं. अनुभवी अधिकारियों के साथ ही नए और उत्साही अधिकारी भी हैं. जो की बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. तो हम सब एक टीम के रूप में काम करेंगे. कोशिश करेंगे कि जिस उम्मीद के साथ शासन ने हम लोगों की पद स्थापना की है. इसके साथ ही जनता को जो अपेक्षा है उस उम्मीद और अपेक्षा में रायपुर पुलिस खरा उतरे.

