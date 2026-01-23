कमिश्नर संजीव शुक्ला ने पदभार किया ग्रहण, कहा क्राइम कंट्रोल करना पहला लक्ष्य,नई टीम उत्साह के साथ करेगी काम
रायपुर के पहले कमिश्नर के तौर पर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पदभार ग्रहण किया है.संजीव शुक्ला ने इस दौरान क्राइम कंट्रोल करने की बात की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 23, 2026 at 5:12 PM IST
रायपुर : रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पदभार ग्रहण कर लिया है. आपको बता दें कि रायपुर संभाग आयुक्त कार्यालय को रायपुर पुलिस कमिश्नर का दफ्तर बनाया गया है. जहां पर शुक्रवार को आईपीएस डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पुलिस कमिश्नर के पद पर पदभार ग्रहण किया.
''क्राइम कंट्रोल करना पहला लक्ष्य''
रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने कहा कि "रायपुर राजधानी में शासन ने कमिश्नरेट सिस्टम चालू किया है. जिसके बाद पद स्थापना मेरी की गई है. मैंने ज्वाइन भी कर लिया है. बाकी अधिकारी शुक्रवार की शाम या शनिवार को ज्वाइन कर लेंगे. जॉइनिंग पूरी होने के बाद अधिकारी काम शुरू करेंगे.पहली प्राथमिकता के बारे में पूछे जाने पर रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने कहा कि "पुलिस की प्राथमिकता है. वह हमेशा से अपराध नियंत्रण और अपराधों की रोकथाम.यदि अपराध हो जाए तो अपराधियों को पकड़ना होता है. इसके साथ ही साथ बड़ा शहर होने के कारण यातायात की समस्या है. यातायात व्यवस्थित रहे सुचारू रहे.
शहर में अपराध नियंत्रित रहे,परंपरागत पुलिस के जो सब काम है उसके साथ-साथ देशी पुलिसिंग हमारी मजबूत हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे. अभी भी रायपुर जिस तरीके से चलता था उसमें कोई चुनौती या चैलेंज का विषय नहीं है. अभी जो अधिकारी पदस्थ हैं. वही रायपुर को देख रहे थे. वही अधिकारी आगे भी काम करते रहेंगे, लेकिन अब अधिक उत्साह से काम करेंगे- संजीव शुक्ला, कमिश्नर रायपुर
शासन की जिम्मेदारी में खरा उतरेंगे
नवनियुक्त कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने कहा कि शासन ने बहुत विश्वास करके जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी है. इसके साथ ही जनता की भी काफी अपेक्षाएं हैं, तो हम सब नई टीम हैं. अनुभवी अधिकारियों के साथ ही नए और उत्साही अधिकारी भी हैं. जो की बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. तो हम सब एक टीम के रूप में काम करेंगे. कोशिश करेंगे कि जिस उम्मीद के साथ शासन ने हम लोगों की पद स्थापना की है. इसके साथ ही जनता को जो अपेक्षा है उस उम्मीद और अपेक्षा में रायपुर पुलिस खरा उतरे.
शासन की अधिसूचना जारी, 23 जनवरी से हुई लागू
गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 23 जनवरी 2026 से रायपुर जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई. इसका उद्देश्य राजधानी में बढ़ते अपराध, ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से सख्ती से निपटना है.
सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगी कमिश्नरी
कमिश्नरी सिस्टम केवल रायपुर नगर निगम सीमा तक ही लागू होगा. शहर के अंदर आने वाले 21 थाने अब सीधे पुलिस कमिश्नर के अधीन रहेंगे. इससे पुलिस को मौके पर ही त्वरित फैसले लेने का अधिकार मिलेगा.
ग्रामीण इलाकों में अलग रहेगा एसपी सिस्टम
रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से एसपी की व्यवस्था बनी रहेगी. यानी शहर और गांव की पुलिस व्यवस्था को प्रशासनिक रूप से अलग-अलग कर दिया गया है, ताकि दोनों क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से काम किया जा सके.
पुलिस को मिलेंगे ज्यादा अधिकार, फैसले होंगे तेज
कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर को सीधे कई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जैसे अधिकार मिलेंगे. इससे दंगे, जुलूस, विवाद, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसलों में अब जिला प्रशासन पर निर्भरता कम होगी.
कुल मिलाकर, रायपुर अब प्रदेश का ऐसा शहर बन गया है जहां पुलिसिंग का मॉडल पूरी तरह बदला जा रहा है, और आने वाले दिनों में इसका असर प्रशासन, राजनीति और आम जनता तीनों पर साफ दिखेगा.
कमिश्नरी सिस्टम लागू होते ही पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 25 से ज्यादा अफसरों के तबादले
रायपुर में पुलिस कमिश्नरी बनाने की प्रक्रिया शुरू, 7 आधिकारियों की बनी टीम, जानिए क्या होगा नियम
रायपुर में पुलिस कमिश्नरी, कमिश्नर के कंट्रोल में होंगे 21 थाने, गांव में एसपी मॉडल