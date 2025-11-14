भोपाल मेट्रो के कमर्शियल रन की मिलेगी मंजूरी, सीएमआरएस निरीक्षण की रिपोर्ट के बाद होगा फैसला
भोपाल मेट्रो में बैठकर सुभाष नगर से एम्स अस्पताल पहुंची कमिश्नर इन मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) की टीम, शनिवार को भी होगा निरीक्षण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 9:35 PM IST
भोपाल: भोपाल मेट्रो का निरीक्षण करने कमिश्नर इन मेट्रो रेल सेफ्टी यानि सीएमआरएस की टीम गुरुवार को भोपाल पहुंच चुकी है. इनके साथ सीएमआरएस कमिश्नर नीलाभ्र सेनगुप्ता भी विजिट पर आए हैं. गुरुवार को सीएमआरएस की टीम ने मेट्रो ट्रैक और मेट्रो रेल स्टेशनों का निरीक्षण किया था. वहीं शुक्रवार को भी सीएमआरएस की टीम सुबह 10 बजे से ही मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने उतर गई. देर शाम तक टीम ने निरीक्षण किया. मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि सीएमआरएस की टीम 3 दिनों के लिए भोपाल पहुंची है, शनिवार को अंतिम दिन निरीक्षण करेगी.
मेट्रो में सवार हुए सीएमआरएस कमिश्नर
दोपहर में ट्रैक का निरीक्षण करने के बाद टीम शाम साढ़े 4 बजे मेट्रो में सवार हुई. इस दौरान सुभाष नगर डिपा से एम्स अस्पताल तक सीएमआरएस कमिश्नर सेनगुप्ता ने भी सवारी की. मेट्रो की टेस्टिंग के दौरान एमपी नगर और रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सिस्टम की जांच की गई. इस दौरान सीएमआरस की टीम ने सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, डीबी मॉल और रानीकमलापति स्टेशन पर भी ब्रेक लगाकर सिस्टम को परखा. गुरुवार और शुक्रवार को टीम ने करीब 15 घंटे तक डिपो, मेट्रो स्टेशन, कॉरिडोर, सिंगलिंग और अन्य सुरक्षा पैमानों का निरीक्षण किया.
ओके रिपोर्ट के बाद तय होगी संचालन की तारीख
बता दें कि सीएमआरएस की टीम ने मेट्रो ट्रैक के साथ सिग्नलिंग, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टेशनों की सुरक्षा और इमरजेंसी सेवाओं को मुआयना किया. स्टेशन पर पानी गिराकर रेलवे ट्रैक का लेवल चेक किया गया, जिससे ढाल व जल निकासी की स्थिति का आंकलन किया जा सके. रिपोर्ट में यदि कोई लापरवाही समझ में आती है, उसका सुधार किया जाएगा. इसके बाद ही भोपाल मेट्रो के कामर्शियल रन की मंजूरी मिलेगी. हालांकि इसके पहले भी सीएमआरएस की टीम निरीक्षण कर चुकी है. जैसे ही सीएमआरएस निरीक्षण की रिपोर्ट आएगी, इसके बाद संचालन की तारीख तय की जाएगी.
एक बार 900 सवारी करेंगे सफर
बता दें कि भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण में 27 ट्रेनें प्रस्तावित हैं. इनमें से 9 ट्रेनों की डिलीवरी हो चुकी है. इनकी कमीशनिंग और ट्रायल का काम भी पूरा हो गया है. ये सभी मेट्रो 3 कोच वाली हैं. बाद में जरूरत के अनुसार इनमें कोच की संख्या बढ़ाई जा सकेगी. अधिकारियों का कहना है कि शुरुआत में मेट्रो करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी. इसमें करीब 900 यात्री सफर कर सकेंगे. वहीं 150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी.
भोपाल मेट्रो में मैन्युअल लेना होगा टिकट
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पाेरेशन के एमडी एस कृष्णा चैतन्य ने बताया कि भोपाल और इंदौर मेट्रो स्टेशन में ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन का काम 186 करोड़ रुपये में तुर्की की कंपनी को दिया गया था. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने का मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश मेट्रो ने इसका टेंडर कैंसिल करने का काम भी शुरू कर दिया है. वहीं ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के लिए दूसरी कंपनी की तलाश की जा रही है. इसके लिए अभी टेंडर जारी किया जा चुका है. लेकिन इसमें अभी समय लग सकता है. ऐसे में भोपाल में भी मेट्रो का शुभारंभ इंदौर की तरह मैन्युअल टिकट के माध्यम से किया जाएगा.