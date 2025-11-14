ETV Bharat / state

भोपाल मेट्रो के कमर्शियल रन की मिलेगी मंजूरी, सीएमआरएस निरीक्षण की रिपोर्ट के बाद होगा फैसला

भोपाल: भोपाल मेट्रो का निरीक्षण करने कमिश्नर इन मेट्रो रेल सेफ्टी यानि सीएमआरएस की टीम गुरुवार को भोपाल पहुंच चुकी है. इनके साथ सीएमआरएस कमिश्नर नीलाभ्र सेनगुप्ता भी विजिट पर आए हैं. गुरुवार को सीएमआरएस की टीम ने मेट्रो ट्रैक और मेट्रो रेल स्टेशनों का निरीक्षण किया था. वहीं शुक्रवार को भी सीएमआरएस की टीम सुबह 10 बजे से ही मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने उतर गई. देर शाम तक टीम ने निरीक्षण किया. मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि सीएमआरएस की टीम 3 दिनों के लिए भोपाल पहुंची है, शनिवार को अंतिम दिन निरीक्षण करेगी.

मेट्रो में सवार हुए सीएमआरएस कमिश्नर

दोपहर में ट्रैक का निरीक्षण करने के बाद टीम शाम साढ़े 4 बजे मेट्रो में सवार हुई. इस दौरान सुभाष नगर डिपा से एम्स अस्पताल तक सीएमआरएस कमिश्नर सेनगुप्ता ने भी सवारी की. मेट्रो की टेस्टिंग के दौरान एमपी नगर और रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सिस्टम की जांच की गई. इस दौरान सीएमआरस की टीम ने सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, डीबी मॉल और रानीकमलापति स्टेशन पर भी ब्रेक लगाकर सिस्टम को परखा. गुरुवार और शुक्रवार को टीम ने करीब 15 घंटे तक डिपो, मेट्रो स्टेशन, कॉरिडोर, सिंगलिंग और अन्य सुरक्षा पैमानों का निरीक्षण किया.

ओके रिपोर्ट के बाद तय होगी संचालन की तारीख

बता दें कि सीएमआरएस की टीम ने मेट्रो ट्रैक के साथ सिग्नलिंग, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टेशनों की सुरक्षा और इमरजेंसी सेवाओं को मुआयना किया. स्टेशन पर पानी गिराकर रेलवे ट्रैक का लेवल चेक किया गया, जिससे ढाल व जल निकासी की स्थिति का आंकलन किया जा सके. रिपोर्ट में यदि कोई लापरवाही समझ में आती है, उसका सुधार किया जाएगा. इसके बाद ही भोपाल मेट्रो के कामर्शियल रन की मंजूरी मिलेगी. हालांकि इसके पहले भी सीएमआरएस की टीम निरीक्षण कर चुकी है. जैसे ही सीएमआरएस निरीक्षण की रिपोर्ट आएगी, इसके बाद संचालन की तारीख तय की जाएगी.