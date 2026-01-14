ETV Bharat / state

किसान आत्महत्या केस: कमिश्नर दीपक रावत ने शुरू की मजिस्ट्रेट जांच, एसआईटी टीम भी गठित

40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह ने 11 जनवरी की रात आत्महत्या कर ली थी (File photo)

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कर रहे हैं मजिस्ट्रेट जांच: किसान के परिजनों ने सरकार से मांग की थी कि वीडियो को एविडेंस मानते हुए वीडियो में जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. किसान का पैसे जो लोग हड़पे हैं, उन्हें वापस कराया जाए. मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की गई थी. मांग के बाद शासन ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सौंपी है.

10 जनवरी की रात किसान ने की थी आत्महत्या: दरअसल 10/11 की रात्रि में पेंगा निवासी एक किसान ने हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पूर्व किसान द्वारा एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड भी किया गया था. इस घटना के बाद हल्द्वानी से लेकर देहरादून तक हड़कंप मचा रहा.

आईपीएस निहारिका तोमर एसआईटी टीम को लीड करेंगी (Photo courtesy - Udham Singh Nagar Police)

किसान आत्महत्या मामले की मजिस्ट्रेट जांच समेत एसआईटी गठित: कोतवाली आईटीआई क्षेत्र में घटित गंभीर प्रकरण को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर दिया है. टीम की कमान एसपी क्राइम निहारिका तोमर को सौंपी गई है. एसआईटी टीम में 3 निरीक्षक, दो उप निरीक्षक और दो सिपाहियों को रखा गया है.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी किसान 40 वर्षीय सुखवंत सिंह द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी है. उन्होंने वीडियो में लिए गए नामों को नोटिस जारी करते हुए बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही थाना आईटीआई में दर्ज मुकदमे में 26 लोगों के खिलाफ एसएसपी ने एसआईटी का गठन कर मामले में निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं. एसआईटी टीम की कमान एसपी क्राइम आईपीएस निहारिका तोमर को सौंपी गई है.

पीड़ित परिवार की दो मांगें मानी जा चुकी हैं: 12 जनवरी को प्रशासन के साथ हुई परिजनों की बैठक में दो मांगों को मान लिया गया था. मृतक किसान के दाह संस्कार के बाद थाना आईटीआई के एसओ कुन्दन सिंह रौतेला और एक उप निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया था. साथ ही पेंगा चौकी इंचार्ज सहित 10 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया. दोपहर बाद मृतक किसान के भाई की तहरीर पर 26 लोगों के खिलाफ थाना आईटीआई में मुकदमा दर्ज किया गया.

एसआईटी आत्महत्या के हर पहलू की जांच करेगी: मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना आईटीआई ने अभी जांच भी शुरू नहीं की थी कि अब एसएसपी ने थाना आईटीआई में दर्ज मुकदमे को लेकर एसआईटी गठित की है. एसआईटी टीम की कमान आईपीएस अधिकारी निहारिका तोमर, पुलिस अधीक्षक (अपराध एवं यातायात), ऊधमसिंहनगर को सौंपी गई है. टीम में जनपद के कुशल, अनुभवी थाना प्रभारियों और तकनीकी दक्ष पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है, ताकि हर पहलू की गहन जांच हो सके.

जांच के लिए गठित एसआईटी टीम में शामिल अधिकारी

निरीक्षक रवि कुमार सैनी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कुंडा – विवेचक निरीक्षक हरेंद्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काशीपुर – सदस्य निरीक्षक जसवीर चौहान, प्रभारी एसओजी ऊधमसिंहनगर – सदस्य उप निरीक्षक चंदन सिंह बिष्ट, प्रभारी चौकी कुंडेश्वरी, कोतवाली काशीपुर – सदस्य उप निरीक्षक हरविंदर कुमार, कोतवाली कुंडा – सदस्य मुख्य आरक्षी विनय यादव (243), एसओजी काशीपुर – सदस्य (सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण) आरक्षी भूपेंद्र आर्या (969), एसओजी रुद्रपुर – सदस्य (तकनीकी जांच)

एसएसपी ने कहा किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा: उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि-

किसान आत्महत्या प्रकरण में संलिप्त किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. जांच पूरी पारदर्शिता व कानून सम्मत तरीके से की जाएगी. SIT द्वारा साक्ष्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.

-मणिकांत मिश्रा, एसएसपी, उधम सिंह नगर-

किसान आत्महत्या मामले में मजिस्ट्रेट जांच हुई शुरू: किसान आत्महत्या मामले में शासन स्तर से मजिस्ट्रेट जांच की कमान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सौंपी गई है. मामले में उन्होंने जांच शुरू कर दी है. कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि मौत से पूर्व किसान द्वारा जो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, जिसमें प्राइवेट, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनकी जांच की जानी है. जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मजिस्ट्रेट जांच कर रहे कमिश्नर ने ये कहा: कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि-

वीडियो में जिनके नाम प्रकाश में आए हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया है. इन लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे. इसके अलावा अन्य लोगों को भी बुला सकते हैं. अगर इस प्रकरण से संबंधित कोई व्यक्ति कोई सूचना देना चाहता है, तो वह किसी भी कार्य दिवस पर मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर या दूरभाष 05942-235750 नैनीताल, 05946-225589 हल्द्वानी अथवा ईमेल comm-kum-ua@nic.in कर सकता है.

-दीपक रावत, कुमाऊं कमिश्नर-

