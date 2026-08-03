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जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण पर कमिश्नर ने सुरक्षित रखा फैसला, अगली तारीख तक स्टे बरकरार

रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के खिलाफ कोई ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं कर सकता.

जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण पर स्टे बरकरार
जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण पर स्टे बरकरार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 8:08 PM IST

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रामपुर: मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण मामले में मुरादाबाद मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कानूनी पहलुओं पर विस्तार से बहस की गई.

सुनवाई के बाद जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जुनैद एजाज ने बताया कि मंडलायुक्त न्यायालय ने ध्वस्तीकरण आदेश पर लगी रोक (स्टे) को जारी रखा है. उन्होंने कहा कि जब तक न्यायालय में दायर अपील लंबित रहेगी और उस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के खिलाफ कोई ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं कर सकता.

अधिवक्ता जुनैद एजाज के अनुसार, सुनवाई के दौरान मामले के विभिन्न कानूनी बिंदुओं पर विस्तृत बहस हुई. उन्होंने कहा कि अपील करना उनका वैधानिक अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित सिद्धांत भी यही कहते हैं कि जब तक अपील लंबित हो, तब तक ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई नहीं की जा सकती.

उन्होंने कहा कि अब मामले में आगे की सुनवाई की तारीख न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी. फिलहाल अपील लंबित रहने तक जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक प्रभावी रहेगी.

बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के मानचित्र स्वीकृत न होने का हवाला देते हुए उन्हें अवैध घोषित किया था. इसके बाद आरडीए ने इन भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए जौहर यूनिवर्सिटी पक्ष ने मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट का रुख किया था, जहां पहले ही ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी.

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