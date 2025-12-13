ETV Bharat / state

बिहार में चुनाव से पहले हुआ था आयोग का गठन, कई पदाधिकारी को वेतन और कार्यालय की सुविधा नहीं

बिहार में चुनाव से आयोग का गठन किया गया था, लेकिन कई ऐसे पदाधिकारी हैं, जिन्हें वेतन और अन्य सुविधा नहीं मिली.

Etv Bharat
Etv Bharat (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 13, 2025 at 9:05 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार चुनाव से पहले राज्य में कई आयोग का गठन किया गया. हालांकि कई आयोग के पदाधिकारी को ना तो अब तक वेतन मिले हैं और ना ही कार्यालय आदि की सुविधा मिली है. आयोग के अध्यक्ष को बैठने की कुर्सी तक नहीं मिली है.

7 महीने से कार्यालय नहीं: सुरेश रूंगटा बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसाय आयोग के अध्यक्ष हैं. पिछले 7 महीने से इन्हें बीजेपी दफ्तर में बैठना पड़ा रहा है. ऐसा इसलिए है कि आयोग के गठन की नोटिफिकेशन तो जारी कर दी गई थी, लेकिन न कोई दफ्तर है न ही सदस्यों और अध्यक्ष को वेतन की सुविधा बहाल हुई है.

बिहार में गठित आयोग के हाल (ETV Bharat)

23 जून 2025 को जारी हुई थी अधिसूचना: बिहार सरकार इस कार्यकाल में औद्योगीकरण को सबसे ऊपर रख रही हैं. इसके जरिए रोजगार के अवसर पैदा करने की रणनीति है. इसलिए चुनाव से पहले 23 जून 2025 को बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग का गठन हुआ था. सुरेश रूंगटा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

"पार्टी ने अच्छी सोच के साथ आयोग का गठन किया है. सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है. अब तक हम लोगों के लिए ऑफिस की व्यवस्था नहीं हुई है. अन्य सुविधाएं भी नहीं है. जल्द ही सरकार इस दिशा में निर्णय लेगी और हम लोग बेहतर काम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे." -सुरेश रूंगटा, अध्यक्ष, बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसाय आयोग

नागरिक परिषद की एक भी बैठक नहीं: 23 जून 2025 को बिहार राज्य नागरिक परिषद का गठन किया गया था. नागरिक परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और राज्यपाल संरक्षण होते हैं. नागरिक परिषद में 02 उपाध्यक्ष, 07 महासचिव और 21 सदस्य हैं. कुल मिलाकर नागरिक परिषद में 32 पद धारक काम करते हैं.

7 महीने से नहीं मिला वेतन: एनडीए कार्यकर्ताओं को सदस्य के तौर पर इस परिषद में जगह तो दी गई थी, लेकिन अब तक वेतन भत्ता और उनकी अन्य सुविधाएं बहाल नहीं हुई. 7 महीने में अब तक एक बार भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक नहीं हुई है. अन्य आयोग में सदस्यों को एक लाख से अधिक का वेतन मिलता है, लेकिन नागरिक परिषद में सदस्यों का वेतन 30000 रुपये हैं.

"हम लोगों को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गयी है. चुनाव के पहले हमें नागरिक परिषद में सदस्य बनाया गया है. अब तक किसी बैठक में हम शामिल नहीं हो सके हैं. चुनाव में व्यस्तता के चलते वेतन भत्ता या अन्य सुविधाएं बहाल नहीं हो सकी है. हम लोग चुनाव के काम में लग गए थे, लेकिन अब जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा." -सीताराम पांडे, सदस्य, नागरिक परिषद

नागरिक परिषद सदस्य सीताराम पांडे
नागरिक परिषद सदस्य सीताराम पांडे (ETV Bharat)

संकट में 20 सूत्री कमेटी के नेताओं का भविष्य: बिहार में 20 सूत्री कमेटी के गठन की प्रक्रिया को भी चुनाव से पहले पूरी की गई थी. एनडीए के कई नेताओं को इसमें जगह दी गई थी. बिहार में राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य शामिल किए जाते हैं.

20 सूत्री कमेटी में भी वही हाल: अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं. दो या तीन उपाध्यक्ष कमेटी में नियुक्त किए जाते हैं. इसके अलावा दर्जन भर से अधिक सदस्य की नियुक्ति होती है. यह संख्या 30 तक हो सकती है. लेकिन इनके कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य को कोई सविधा नहीं है.

सीएम के इस्तीफा के साथ भंग हो गयी कमेटी: राजनीति के जानकार डा संजय कुमार बताते हैं कि जिस भी कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, उस कमेटी का अस्तित्व मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ ही खत्म हो जाता है. जिस किसी को भी ऐसी कमेटी में जगह मिली थी, वह फिर से कमेटी में तभी माने जाएंगे जब सरकार की ओर से दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

"जिस कमेटी या आयोग के अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार हैं, वह उनके इस्तीफा के साथ ही भंग हो गयी. ऐसे में नई सरकार का गठन हो गया है तो सरकार की ओर से नयी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसके बाद सभी को फिर से अधिकारिक तौर पर बहाल किया जा सकेगा." -डॉ संजय कुमार, राजनीति के जानकार

ये भी पढ़ें: बिहार में 'दामाद' पर राजनीति, NDA सरकार के फैसले से क्यों छिड़ी सियासी जंग?

TAGGED:

COMMISSION IN BIHAR
बिहार में आयोग का गठन
बिहार चुनाव
FORMATION OF COMMISSION IN BIHAR
BIHAR COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.