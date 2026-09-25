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अनुसूचित जाति आयोग को दोष सिद्ध करने का नहीं है अधिकार, विवादित अनुशंसा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने की निरस्त

विवादित अनुशंसा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने की निरस्त ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति आयोग को किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक आरोप को सिद्ध करना सिर्फ न्यायालय का काम है, आयोग का नहीं. न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने सहायक प्राध्यापक मृगेश कुमार यादव के खिलाफ आयोग की विवादित अनुशंसा को निरस्त कर दिया है.

आयोग का अधिकार क्षेत्र सीमित

हाईकोर्ट ने साफ किया कि आयोग जांच के दौरान केवल तथ्य और दस्तावेज जुटाकर संबंधित प्राधिकारी को कार्रवाई की अनुशंसा (Recommendation) कर सकता है. वह खुद जज बनकर दोष तय नहीं कर सकता.

क्या है मामला

कोरबा के शासकीय महाविद्यालय, बरपाली में पदस्थ सहायक प्राध्यापक मृगेश कुमार यादव पर एक छात्रा ने नकल पकड़े जाने के बाद ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे.पुलिस की शुरुआती जांच में ये आरोप निराधार पाए गए थे.

आयोग ने दिया फैसला

राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने 16 मार्च 2021 को आदेश जारी कर आरोपों को "सिद्ध" माना और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1) के तहत एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा कर दी.