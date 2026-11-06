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हिमाचल में बदल सकता है प्रशासनिक नक्शा, जिलों से लेकर तहसीलों तक होगा पुनर्गठन, आयोग ने शुरू की कसरत

प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग ने की पहली बैठक ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था की तस्वीर आने वाले समय में बदल सकती है. प्रदेश में जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों और विकास खंडों के गठन से लेकर उनके विलय एवं विभाजन तक की संभावनाओं को लेकर सरकार की ओर से गठित आयोग ने मंथन शुरू कर दिया है. प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग की पहली बैठक शुक्रवार को शिमला में आयोजित हुई.

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा की गई. साथ ही भविष्य में प्रशासनिक इकाइयों के सृजन, विलय, विभाजन और पुनर्गठन के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों पर प्रारंभिक चर्चा की गई.