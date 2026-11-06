हिमाचल में बदल सकता है प्रशासनिक नक्शा, जिलों से लेकर तहसीलों तक होगा पुनर्गठन, आयोग ने शुरू की कसरत
हिमाचल में जिलों से लेकर तहसीलों तक के पुनर्गठन को लेकर आयोग ने की पहली बैठक
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:25 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था की तस्वीर आने वाले समय में बदल सकती है. प्रदेश में जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों और विकास खंडों के गठन से लेकर उनके विलय एवं विभाजन तक की संभावनाओं को लेकर सरकार की ओर से गठित आयोग ने मंथन शुरू कर दिया है. प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग की पहली बैठक शुक्रवार को शिमला में आयोजित हुई.
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा की गई. साथ ही भविष्य में प्रशासनिक इकाइयों के सृजन, विलय, विभाजन और पुनर्गठन के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों पर प्रारंभिक चर्चा की गई.
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक परिस्थितियां, लोगों की पहुंच, प्रशासनिक दक्षता और जनसुविधाएं भी होनी चाहिए. खासकर प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके, इसे पुनर्गठन की प्रक्रिया में प्राथमिकता देने पर बल दिया गया.
आयोग ने जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों, विकास खंडों के अलावा विभिन्न विभागों की प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा संरचना का समग्र आकलन करने पर चर्चा की. इसके लिए संबंधित विभागों और उपायुक्तों से प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े आवश्यक दस्तावेज, जनसांख्यिकीय आंकड़े और सुझाव मांगे जाएंगे. वहीं, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न हितधारकों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि पुनर्गठन की प्रक्रिया में क्षेत्रीय जरूरतों और आम जनता की अपेक्षाओं को शामिल किया जा सके.
राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना होगा पुनर्गठन
आयोग की बैठक में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन से जुड़े संभावित वित्तीय प्रभावों पर भी चर्चा हुई. विशेष रूप से नए आधारभूत ढांचे के निर्माण और मानव संसाधन की जरूरतों का आकलन करने पर जोर दिया गया. आयोग ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करते हुए प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना जरूरी है. साथ ही पुनर्गठन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े. आयोग ने मौजूदा प्रशासनिक ढांचे का विस्तृत परीक्षण करने और आगामी विचार-विमर्श के लिए संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन से जरूरी जानकारी और सुझाव प्राप्त करने का निर्णय लिया.
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