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चंडीगढ़ में हिमाचल के आढ़ती की हत्या, पार्किंग विवाद के बाद उत्तर प्रदेश के युवक ने घोंपा चाकू

हमले का आरोपी उत्तर प्रदेश का निवासीः मृतक की पहचान 43 वर्षीय देश राज के रूप में हुई है. वह हिमाचल प्रदेश के ऊना का रहने वाला था और सेक्टर-26 सब्जी मंडी में आढ़ती का काम करता था. आरोपी आढ़ती की पहचान विनोद के तौर पर बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. दोनों अपने-अपने इलाकों से सब्जियां लाकर मंडी में बेचते थे.

चंडीगढ़ः सेक्टर-26 स्थित सब्जी मंडी में पार्किंग को लेकर हुआ विवाद शुक्रवार रात खूनी झड़प में बदल गया. एक आढ़ती और उसके दो बेटों ने दूसरे आढ़ती पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल आढ़ती को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

गाड़ी खड़ी करने से शुरू हुआ विवादः शुक्रवार रात देश राज मंडी में मौजूद था. इसी दौरान विनोद अपने दो बेटों के साथ वहां पहुंचा. दोनों पक्षों के बीच गाड़ी खड़ी करने को लेकर कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान देश राज पर चाकू से हमला किया गया. वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

साक्ष्यों को खंगाल रही है पुलिसः वारदात के बाद देश राज को घायल अवस्था में एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में वह गंभीर हालत में दिखाई दे रहा है. पुलिस अब इस वीडियो समेत घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पार्किंग को लेकर विवाद की बात सामने आई है. हालांकि, हत्या के पीछे की मूल वजह और घटनाक्रम को लेकर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही स्थिति स्पष्ट करेगी.

आरोपियों की गिरफ्तारी के छापेमारी जारीः सेक्टर 26 थाना प्रभारी अभिनंदन और एसएचओ सतनाम सिंह मामले की जांच कर रहे हैं. पदाधिकारियों ने बताया कि "आरोपी विनोद और उसके दोनों बेटे घटना के बाद से फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. साथ ही मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि झगड़े और हमले की पूरी तस्वीर सामने आ सके." फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.