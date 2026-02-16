ETV Bharat / state

आत्महत्या से पहले युवक ने लिखा- जवानी में मरने का मजा अलग है; कमीशन एजेंट ने 5 पेज का सुसाइड नोट लिखा कर दी जान

कानपुर/कानपुर देहात: कानपुर के काकादेव थानाक्षेत्र अंतर्गत शास्त्री नगर मतैयापुरवा में वाहन कमीशन एजेंट ने अपने घर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. परिजनों ने जब युवक को बेसुध देखा, तो वे तुरंत उसे हैलट अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी. पांच पन्नों का सुसाइड नोट बरामद: काकादेव थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम को तलाशी के दौरान रवि की जेब से पांच पन्नों का सुसाइड नोट मिला है. 37 वर्षीय रवि यादव ने अपने सुसाइड नोट में क्षेत्र के ही दो भाइयों, युवराज और संतोष यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जानकारी देता रवि यादव का भाई. (Video Credit: ETV Bharat) 15 लाख रुपये हड़पने का आरोप: सुसाइड नोट के मुताबिक, इन दोनों भाइयों ने रवि के 15 लाख रुपये धोखे से हड़प लिए थे. युवराज ने रवि के साथ मिलकर गाड़ियां खरीदने और मुनाफा आधा-आधा बांटने का झूठा वादा किया था. इसी भरोसे में आकर रवि ने अपने घर की रजिस्ट्री तक गिरवी रख दी थी. उसने जनवरी के महीने में आरोपियों को 10 लाख रुपये नकद दिए थे ताकि व्यापार शुरू हो सके. बैंक और फाइनेंस का पेचीदा जाल: आरोप है कि युवराज ने बैंक कर्मियों के साथ साठगांठ कर गाड़ियों का पैसा चालाकी से अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया. हैरानी की बात यह है कि इन गाड़ियों का फाइनेंस मृतक के एक दोस्त के नाम पर करवाया गया था. इस धोखाधड़ी के कारण न केवल रवि, बल्कि उसका दोस्त और भाई भी बैंक के भारी कर्ज में फंस गए. रवि ने लिखा कि वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन विश्वासघात ने उसे तोड़ दिया. कर्ज और पारिवारिक कलह से परेशानी: रवि यादव के अनुसार, कर्जदारों की लगातार मिलती धमकियों और घर में होने वाले झगड़ों ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था. वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था. पत्र में रवि ने अपनी मां से भावुक होकर माफी मांगी और लिखा कि वह सब कुछ ठीक करना चाहता था. उसने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि उसके जाने के बाद दोषियों को सख्त सजा मिले.