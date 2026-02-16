ETV Bharat / state

आत्महत्या से पहले युवक ने लिखा- जवानी में मरने का मजा अलग है; कमीशन एजेंट ने 5 पेज का सुसाइड नोट लिखा कर दी जान

कानपुर में कमीशन एजेंट ने सुसाइड कर लिया. वहीं कानपुर देहात में डिप्रेशन के कारण सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के बाद आत्महत्या कर ली.

कानपुर/कानपुर देहात: कानपुर के काकादेव थानाक्षेत्र अंतर्गत शास्त्री नगर मतैयापुरवा में वाहन कमीशन एजेंट ने अपने घर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. परिजनों ने जब युवक को बेसुध देखा, तो वे तुरंत उसे हैलट अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी.

पांच पन्नों का सुसाइड नोट बरामद: काकादेव थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम को तलाशी के दौरान रवि की जेब से पांच पन्नों का सुसाइड नोट मिला है. 37 वर्षीय रवि यादव ने अपने सुसाइड नोट में क्षेत्र के ही दो भाइयों, युवराज और संतोष यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

15 लाख रुपये हड़पने का आरोप: सुसाइड नोट के मुताबिक, इन दोनों भाइयों ने रवि के 15 लाख रुपये धोखे से हड़प लिए थे. युवराज ने रवि के साथ मिलकर गाड़ियां खरीदने और मुनाफा आधा-आधा बांटने का झूठा वादा किया था. इसी भरोसे में आकर रवि ने अपने घर की रजिस्ट्री तक गिरवी रख दी थी. उसने जनवरी के महीने में आरोपियों को 10 लाख रुपये नकद दिए थे ताकि व्यापार शुरू हो सके.

बैंक और फाइनेंस का पेचीदा जाल: आरोप है कि युवराज ने बैंक कर्मियों के साथ साठगांठ कर गाड़ियों का पैसा चालाकी से अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया. हैरानी की बात यह है कि इन गाड़ियों का फाइनेंस मृतक के एक दोस्त के नाम पर करवाया गया था. इस धोखाधड़ी के कारण न केवल रवि, बल्कि उसका दोस्त और भाई भी बैंक के भारी कर्ज में फंस गए. रवि ने लिखा कि वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन विश्वासघात ने उसे तोड़ दिया.

कर्ज और पारिवारिक कलह से परेशानी: रवि यादव के अनुसार, कर्जदारों की लगातार मिलती धमकियों और घर में होने वाले झगड़ों ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था. वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था. पत्र में रवि ने अपनी मां से भावुक होकर माफी मांगी और लिखा कि वह सब कुछ ठीक करना चाहता था. उसने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि उसके जाने के बाद दोषियों को सख्त सजा मिले.

पुलिस की कार्रवाई और पोस्टमार्टम: रवि ने यह भी प्रार्थना की कि उसके निर्दोष दोस्त को बैंक के कर्ज के जाल से मुक्त कराया जाए. काकादेव थाना प्रभारी ने बताया कि आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई थी. सुसाइड नोट को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रख लिया गया है और मामले की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कानूनी प्रक्रिया और आगामी कदम: परिजनों से औपचारिक तहरीर प्राप्त होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब उन बैंक कर्मियों की भी भूमिका की जांच कर सकती है जिनका जिक्र सुसाइड नोट में किया गया है. परिजन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट के आधार पर आगे की रणनीति तैयार कर रही है.

कानपुर देहात में सुसाइड से पहले युवक ने पोस्ट में लिखा- जवानी में मरने का मजा अलग है
कानपुर देहात: रानियां थाना क्षेत्र के गांव बिसायकपुर में एक 19 वर्षीय युवक वीरू ने आत्महत्या कर ली. युवक ने इस आत्मघाती कदम को उठाने से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद भावुक और चौंकाने वाली पोस्ट शेयर की थी. रील में उसने लिखा था कि "जवानी में मरने का मजा ही कुछ अलग है". यह पोस्ट अब पुलिस की जांच का एक मुख्य हिस्सा बन गई है.

पुलिस ने शुरू की जांच: सोमवार सुबह जब परिजनों को वीरू को बेसुध देखा, तो घर में कोहराम मच गया. शोर सुनकर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. रानियां थाना प्रभारी शिव नारायण ने बताया कि वीरू रविवार रात अपने कमरे में सोने गया था. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर मौके से सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं.

प्रेम प्रसंग और डिप्रेशन की बात आयी सामने: रानियां थाना प्रभारी शिव नारायण ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके. शुरुआती जांच में पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है. रील और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक किसी बड़े मानसिक दबाव में तो नहीं था.

गांव में शोक और पुलिस की अपील: वीरू की मौत के बाद से उसके माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की सही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी समस्या में धैर्य न खोएं. मानसिक तनाव होने पर परिजनों या विशेषज्ञों से बात करना बेहद जरूरी है.
