कुरुक्षेत्र में हफ्ता वसूली के नाम पर आढ़ती से मारपीट, बदमाशों की धमकी, यहां काम करना है तो हफ्ता देना पड़ेगा
कुरुक्षेत्र में हफ्ता वसूली के नाम पर आढ़ती से मारपीट कर धमकी देने का मामला सामने आया है.
Published : July 27, 2026 at 5:57 PM IST
कुरुक्षेत्रः धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र की सब्जी मंडी में तड़के उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हफ्ता वसूली को लेकर तीन अज्ञात बदमाशों ने एक सब्जी आढ़ती पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़ित से लाखों रुपये कैश छीनकर धमकी देते हुए फरार हो गए. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.
सुबह 3:30 बजे की घटना, CCTV में कैद हुई करतूतः जानकारी के मुताबिक घटना तड़के करीब 3:30 बजे की है. कमीशन एजेंट संजय मंडी में अपनी दुकान लगाने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान एक गाड़ी में तीन बदमाश मंडी परिसर में दाखिल हुए. आरोपियों ने गाड़ी रोकते ही सबसे पहले संजय का नाम पूछा और पुष्टि होते ही उन पर हमला बोल दिया.
यहां काम करना है तो हफ्ता देना होगा: पीड़ित के भाई पुष्पेंद्र ने बताया कि "हमलावरों का मकसद केवल मारपीट करना नहीं, बल्कि मंडी में दहशत फैलाकर अवैध वसूली करना था. बीच-बचाव करने आए अन्य व्यापारियों को भी बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी."
क्या बोले परिजनः पुष्पेंद्र (घायल आढ़ती के भाई) का कहना है कि "गाड़ी में आए तीन बदमाशों ने मेरे भाई का नाम पूछते ही पीटना शुरू कर दिया. वे साफ कह रहे थे कि जिसे भी इस मंडी में काम करना है, उसे हफ्ता (वसूली) देना ही पड़ेगा. हमारी या मेरे भाई की किसी से कोई निजी रंजिश नहीं थी. यह अवैध वसूली और रंगदारी का मामला है."
गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, 7 लाख रुपये कैश लूटकर फरारः बदमाशों ने संजय को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया और उनके पास रखे करीब 7 लाख रुपये की नकदी लूटकर चंपत हो गए. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी से ही घायल संजय को निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं.
पुलिस की कार्रवाई और जांच जारीः घटना की जानकारी मिलते ही कृष्णा गेट थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है.
क्या बोले थाना प्रभारीः कृष्णा गेट के थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि "हमें सब्जी मंडी में मारपीट की सूचना मिली थी. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उसी आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है."