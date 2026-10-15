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टैरिफ और युद्ध के बाद भी इस बार दीपावली होगी 'शुभ', हर सेक्टर में दिखेगा बूम!

त्योहारों में व्यापार का हाल ( ETV Bharat (File) )

जयपुर : श्राद्ध पक्ष के बाद देश में त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है. इस बार विश्व में युद्ध के हालात रहे और इसके बाद टैरिफ भी लगाया गया, जिससे व्यापार काफी प्रभावित हुआ है. इससे अंदेशा लगाया जा रहा था कि आने वाले त्योहारी सीजन में व्यापार प्रभावित होगा, लेकिन नवरात्रि से शुरू हुआ त्योहारों का सीजन देश और प्रदेश के व्यापारिक बाजारों में रौनक बढ़ाने की उम्मीद लेकर आया है. नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और शादी-ब्याह की खरीदारी के चलते बाजार में कारोबार बढ़ने की संभावना है.

फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (FORTI) के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि इस बार नवरात्रि से दीपावली तक करीब एक महीने में राजस्थान में 50 हजार करोड़ और जयपुर में 10 हजार करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है. ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले साल के मुकाबले वाहनों की बिक्री में 20 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना जताई गई है. त्योहारों के दौरान परंपरागत खरीदारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, वाहन, फर्नीचर, होम डेकोर और ऑनलाइन शॉपिंग का दायरा भी बढ़ रहा है.