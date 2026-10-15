टैरिफ और युद्ध के बाद भी इस बार दीपावली होगी 'शुभ', हर सेक्टर में दिखेगा बूम!
प्रदेश में नवरात्रि से शुरू हुआ त्योहारों का सीजन जयपुर सहित राजस्थान के व्यापारिक बाजारों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है.
Published : October 15, 2026 at 5:18 PM IST
जयपुर : श्राद्ध पक्ष के बाद देश में त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है. इस बार विश्व में युद्ध के हालात रहे और इसके बाद टैरिफ भी लगाया गया, जिससे व्यापार काफी प्रभावित हुआ है. इससे अंदेशा लगाया जा रहा था कि आने वाले त्योहारी सीजन में व्यापार प्रभावित होगा, लेकिन नवरात्रि से शुरू हुआ त्योहारों का सीजन देश और प्रदेश के व्यापारिक बाजारों में रौनक बढ़ाने की उम्मीद लेकर आया है. नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और शादी-ब्याह की खरीदारी के चलते बाजार में कारोबार बढ़ने की संभावना है.
फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (FORTI) के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि इस बार नवरात्रि से दीपावली तक करीब एक महीने में राजस्थान में 50 हजार करोड़ और जयपुर में 10 हजार करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है. ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले साल के मुकाबले वाहनों की बिक्री में 20 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना जताई गई है. त्योहारों के दौरान परंपरागत खरीदारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, वाहन, फर्नीचर, होम डेकोर और ऑनलाइन शॉपिंग का दायरा भी बढ़ रहा है.
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नवरात्रि से दिवाली तक बाजार में बढ़ेगी रौनक : प्रदेश में नवरात्रि से शुरू हुआ त्योहारों का सीजन जयपुर सहित राजस्थान के व्यापारिक बाजारों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है. जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक बाजार से जुड़े और फोर्टी के संयुक्त सचिव सचिन गुप्ता का कहना है कि नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दीपावली तक चलने वाले इस सीजन में उपभोक्ताओं की खरीदारी बढ़ने से खुदरा कारोबार, थोक व्यापार और विनिर्माण क्षेत्र को गति मिलने की संभावना है. नवरात्रि से दिवाली तक का समय राजस्थान के व्यापार और उद्योग जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस दौरान बाजार में मांग बढ़ने से छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक को अवसर मिलते हैं. त्योहारों की खरीदारी का लाभ केवल रिटेल व्यापार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग और रोजगार पर भी पड़ता है.
इस बार प्रदेश में शुभ दीपावली
- महीने भर में प्रदेश में 50 हजार करोड़ के व्यापार की उम्मीद
- जयपुर में 10 हजार करोड़ के कारोबार की उम्मीद
- ऑटो सेक्टर की सेल में में 20% ग्रोथ की संभावना
- सोने चांदी से जुड़े कारोबार में 30% की ग्रोथ
- इलेक्ट्रॉनिकबाजार में 25% ग्रोथ की संभावना
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ज्वेलरी से लेकर ऑटोमोबाइल तक बढ़ेगी मांग : फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अनुसार त्योहारों के दौरान सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, फर्नीचर और सजावटी सामान की मांग बढ़ने की संभावना है. धनतेरस पर सोने-चांदी, बर्तन और अन्य शुभ वस्तुओं की खरीदारी को लेकर बाजार में विशेष गतिविधियां रहती हैं. ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है. फोर्टी का अनुमान है कि इस बार नवरात्रि से दिवाली तक वाहनों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 20% की ज्यादा ग्रोथ होने की संभावना है, जबकि रियल एस्टेट और होम इम्प्रूवमेंट से जुड़े कारोबार में भी त्योहारों के दौरान ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है.
देश में भी खरीदारी परवान पर : भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की मानें तो नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई-दूज और शादी-ब्याह के सीजन के चलते बाजारों में रौनक बढ़ने की उम्मीद है. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चैयरमेन बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि मेक इन इंडिया, स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी व्यापार और स्वदेशी पर्यटन जैसी पहल से व्यापारियों का आत्मविश्वास बढ़ा है. इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. केंद्रीय नीतियों के चलते एमएसएमई के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.
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विश्व बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण ईंधन की कीमतों में अस्थिरता और निर्यात संबंधी दिक्कतों ने कारोबार को प्रभावित किया है. डॉलर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भी बाजार पर पड़ा है. वहीं, सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल से आभूषण कारोबार में कुल बिक्री मूल्य बढ़ने की संभावना है, लेकिन महंगी कीमतों के कारण ग्राहकों की खरीद क्षमता प्रभावित हो सकती है. बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि असमय बारिश और सूखे जैसी मौसमी परिस्थितियों के चलते किसानों की खरीदारी कमजोर रहने का अनुमान है.
देश में इतने टर्नऑवर का अनुमान
|बर्तन और किचन होम अप्लायंसेज
|9500 करोड़
|डेकोरेटिव टूल एवं लाइट्स
|500 करोड़
|इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंप्यूटर
|3300 करोड़
|ड्राई फ्रूट्स
|4000 करोड़
|गोल्ड, सिल्वर, जैम एंड ज्वेलरी
|12000 करोड़
|ऑटोमोबाइल
|15000 करोड़
इसके अलावा किराना सामान का कारोबार 6,000 करोड़ रुपए, होम फर्निशिंग और फर्नीचर का 4,000 करोड़ रुपए और कलर-पेंट का 3,500 करोड़ रुपए टर्नओवर रहने का अनुमान है.