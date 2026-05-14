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शिमला की पार्किंग में ‘लूट’ का खेल! एक घंटे की पार्किंग के मांगे 800 रुपए, वीडियो वायरल

शिमला: राजधानी शिमला में नगर निगम की पार्किंग का संचालन एक बार फिर विवादों में आ गया है. शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित लिफ्ट के पास एक कमर्शियल पार्किंग में ओवरचार्जिंग का बड़ा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर जमकर बवाल खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पार्किंग संचालक एक बाइक राइडर से कथित तौर पर महज एक घंटे की पार्किंग के बदले 800 रुपये की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में पार्किंग में ओवरचार्जिंग को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. वहीं, नगर निगम की पार्किंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

बाइक राइडर का आरोप है कि जब उन्होंने पार्किंग संचालकों से तय शुल्क को लेकर सवाल उठाया तो उनके साथ न सिर्फ बदसलूकी की गई, बल्कि मारपीट करने की भी कोशिश की गई. पीड़ित ने आरोप लगाया कि पार्किंग संचालकों का रवैया आम लोगों के प्रति बेहद आक्रामक है और मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है. वहीं, मामले के तूल पकड़ने के बाद नगर निगम शिमला प्रशासन हरकत में आया है. नगर निगम शिमला ने संबंधित पार्किंग संचालक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है.

नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र मंत्री (ETV Bharat)

"ओवरचार्जिंग और लोगों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर पार्किंग संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी." - भूपेंद्र मंत्री, कमिश्नर, नगर निगम शिमला

'पार्किंगों में वसूले जा रहे मनमाने शुल्क'

शिमला शहर में लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने नगर निगम की पार्किंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि शिमला में कई पार्किंगों में मनमाने शुल्क वसूले जा रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई अक्सर कागजों तक सीमित रह जाती है. अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के बाद निगम प्रशासन कितनी सख्ती दिखाता है और आम लोगों को राहत मिल पाती है या नहीं.