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दिल्ली में कमर्शियल LPG सप्लाई 50% तक बढ़ी, अब 4500 सिलेंडर प्रतिदिन हुआ कोटा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का आवंटन 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया है. अब यह 1800 से बढ़कर 4500 सिलेंडर (19 किलो) प्रतिदिन हो गया है. यह बढ़ी हुई सप्लाई तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इससे जरूरी सेवाओं, होटल, उद्योग और प्रवासी मजदूरों की जरूरतें बिना रुकावट पूरी होंगी.

दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सचिवालय में यह जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं. उनके समय पर लिए गए फैसले से दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी. नई व्यवस्था के तहत एलपीजी वितरण को 7 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जिनके लिए कुल 4,500 सिलेंडर (19 किलो) प्रतिदिन तय किए गए हैं. मंत्री सिरसा ने कहा कि सप्लाई केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार की जा रही है, जिसमें पिछले तीन महीने की औसत खपत को आधार बनाया गया है और जरूरी सेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है.

जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 70 संयुक्त टीमें पूरे दिल्ली में कर रही जांच

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सिरसा ने बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए वेट्स एंड मेजर्स और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की 70 संयुक्त टीमें पूरे दिल्ली में जांच कर रही है. नियम तोड़ने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एलपीजी वितरण आदेश 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2024 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.